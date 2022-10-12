床底藏屍　男友涉打女友致十多處肋骨骨折　友人不知睡在藏屍處

將軍澳寶林邨3年前發生床底藏屍案，中年漢聲稱被女友指控強姦及非禮，疑把女友打死，之後把其屍體放入碌架床下層的儲物格內。中年漢否認謀殺，案件今(12日)在高等法院開審。控方開案陳詞透露，女死者的屍體置於床下底時，其友人曾到訪，並在下格床睡覺，但沒有發現。至屍體後來被發現後，法醫發現女死者身上有101處外傷，並有十多條肋骨及胸骨骨折，造成大量滲血。



被告羅偉文，50歲。他否認若於2019年3月17日，在港謀殺劉莉芝（34歳）。庭上透露被告否認謀殺罪，但承認誤殺，惟不獲控方接納。

被告羅偉文(黑布蒙頭者)否認謀殺，但承認誤殺罪，但不被控方接納，案件在高等法院開審。(資料圖片)

劉體內驗出有冰毒

控方開案時指，被告和劉透過朋友介紹認識，案發時是情侶，被告2019年初搬入劉於寶林邨寶儉樓的單位。劉是精神病患者，並似乎有吸食毒品，驗屍時劉的體內有冰毒。

被告聲稱遭劉誣衊強姦下動手

控方又指，案發時沒有第三者在場，事件大多是被告事後道出。他稱約於2019年3月14至15日，劉在單位內大聲叫，並掀起衣服誣衊被告非禮和強姦，被告認為劉精神病發，被告當時又被警方通緝，擔心劉的行為驚動他人，便打和踢劉，並把她綁在窗邊。

被告稱他綁起劉後，便在沙發睡著了，醒來時發現劉攤在窗邊近地下位置，身體冰冷，他發現劉已死去，把劉的屍體放入碌架床下層的儲物格內，用衣物遮蓋後放回床板。

死者劉莉芝的朋友，在事發後曾到劉於寶儉樓的單位睡覺，並相信曾睡在劉屍體所在處的上面。(資料圖片)

友人事後到訪並在藏屍處上面睡覺

控方指，劉當時在夜總會工作，和她一起工作的朋友耶喜誼，因知道劉情緒不穩，在3月15日曾到過劉的單位。她於17日凌晨收到被告的語音訊息，指劉不在家，但耶仍可到劉的住所留宿。

耶在17日凌晨5時許到達單位，並在碌架床下層入睡。控方指，當時劉的屍體應已在耶睡覺床下底，耶同日傍晚離開。

被告向女兒稱打到劉無出聲

被告則於17日凌晨向女兒發訊息，指劉誣衊他強姦，他便：「打到佢無出聲為止」。至他睡醒後，發現劉已死。被告之後離開單位，又數度回去並拿走個人物品。他又曾著耶替他在九龍城租賓館房間，又向耶稱劉已被殺，但耶不信。

賓館被捕揭發命案

警方於3月19日晚巡查九龍城賓館時，以涉管有攻擊性武器罪名拘捕當時被通緝的被告。警方於3月20日搜查單位，在單位發現劉的屍體，再以謀殺罪拘捕被告。

101處外傷兼十多處骨折

法醫估計，劉已去世2至3天。驗屍報告顯示，劉有101處外傷，分布在頭、四肢和身軀。此外，劉的10多條肋骨、胸骨中間骨折，有中等至大量的滲血，胸腔腐爛。她的死因為胸口被鈍器所傷。

案件編號：HCCC167/2020