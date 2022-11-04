愛丁堡廣場衝突　兩男起腳踢警兼圖搶犯　裁定暴動罪成

2019年12月中環愛丁堡廣場舉辦「聲援維吾爾族人權」集會，期間一名男生涉踢高級督察的腰背遭警員制服，同行朋友試圖搶走他。兩人分別承認襲警及協助罪犯罪，否認暴動罪受審。區域法院法官今（4日）裁決指，兩名被告知悉現場的衝動，仍然留在現場，男生更腳踢警員，產生另一衝突，另一被告則試圖拉走他，遂裁定兩人罪成。法官把案件押後至11月16日，讓辯方求情，期間兩名被告還柙看管。



被告陸家裕（23歲）和蕭子峰（23歲），被控於2019年12月22日在愛丁堡廣場5號大會堂低座外，連同身分不詳者參與暴動。此外，陸和蕭分別承認「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」和襲擊高級督察34135。庭上透露，兩名被告為中學同學。同案的被告梁家偉去年承認暴動及襲警罪，遭判囚2年4個月。

2019年12月22日有示威者在愛丁堡廣場集結並發展成衝突。(詳看下圖)

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官稱若想避免走失應離場

法官今裁決時，警員的作供誠實可靠，同時不接納兩被告的說法。如被告稱行向旗杆時，不見警員和黑衣人的衝突，而陸解釋因當時怕和蕭走失，因此集中力在蕭身上。法官指若避免走失，他們應離開現場。

指兩被告置身風眼中心

法官又指，兩人案發時留在現場，在示威者中間，蕭更衝上前，置身風眼中心。法官認為，兩被告非只是途經和圍觀的人。而蕭腳踢警員，產生另一衝突，陸則試圖拉走被警員制服的蕭，法官因此裁定兩被告罪成。

案件編號：DCCC 665、667/2020