路政署署長陳派明快測陽性　本周四最後上班　正按衞生署指引隔離

路政署發言人今日（12日）表示，路政署署長陳派明對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。路政署指，陳派明工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為本周四（10日）。路政署會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並繼續嚴格執行各項防疫措施。



路政署發言人11月12日表示，署長陳派明快測結果陽性，現正按衞生防護中心指引隔離。(資料圖片)

路政署發言人今日表示，路政署署長陳派明快測結果呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

路政署：陳派明工作時有佩戴口罩

路政署指，陳派明工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為11月10日。路政署會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。