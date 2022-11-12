路政署署長陳派明快測陽性 本周四最後上班 正按衞生署指引隔離
撰文：石國威
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路政署發言人今日（12日）表示，路政署署長陳派明對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。路政署指，陳派明工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為本周四（10日）。路政署會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並繼續嚴格執行各項防疫措施。
路政署發言人今日表示，路政署署長陳派明快測結果呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
路政署：陳派明工作時有佩戴口罩
路政署指，陳派明工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為11月10日。路政署會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。
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