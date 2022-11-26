塔門疫下變禿失「草島」之名？　農夫驚見草地硬又乾毅然上山植草

塔門英文名是「Grass Island」，顧名思義島上本應綠草如茵，昔日牛群聚居的青青草原，因疫情被困在港的市民蜂擁而至，露出大片黃泥地，彩色露營帳篷處處。隨著外遊限制「鬆綁」、政府營地終獲開「綠燈」重開，或可換來一點喘息空間。

有元朗有機農夫夥拍義工去年在塔門展開「草島重生」植草計劃，花了約九個月時間在弓背山坡嘗試種草，持續鬆土、施肥、設圍欄自製「休草區」讓草地休養生息，原本極低濕度的硬地，終長出幼嫩草苗。



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塔門山坡上的綠草，逐漸被遊客足迹淹沒，換來泥黃色的荒土，連「原居民」黃牛也難以覓得足夠青草好好生活。有機農夫Amina原本打算把農田除出的草贈給有需要機構，機緣巧合下認識一班牛義工，才知悉塔門竟出現「草荒」。她感驚訝，十多年前也曾到訪塔門，腦海中的「草島」，是一大片綠油油的大草地，但再次登島，竟已變成硬邦邦的禿地，有村民更形容是一片「火星地」。

有機農夫視察驚訝草地變禿 濕度僅10%

在大埔區議員譚爾培的穿針引線下，Amina在去年九月底遂展開植草之旅。她在弓背山坡涼亭附近一塊約300平方呎的草地試種，用儀器測試發現，濕度只有約10%，「泥踩到實咗，密度好高，生唔到根。即使空氣有水分，因密度太高，就算有水都落唔到去，點樣種都種唔到，條件唔許可」。

植草並非如舖草皮般簡單，首遇難題是山坡上好大風，即使千里迢迢從市區帶馬糞混合木碎施肥，但一陣強風過後，通通往海的方向吹走了，故Amina要持續鬆土，令肥料融合在泥地上，土質才稍有改善。

另一難題是島上蜂擁而至的遊人，她曾在試種區舖草布，既是為防止肥料吹走，亦希望提醒市民切勿內進，但仍然有人闖入野餐；即使換上竹枝、鐵通作圍欄，部分被牛撞倒，部分護欄甚至不翼而飛。

倡由官方推動草地輪休

靠Amina及一班義工「助力」，幾經波折，試植區終於長出綠色草苗。Amina相信這片大草坪有條件變回草原，但前提是設植草區及休草區，鬆土施肥過後，有足夠時間讓其休養生息。她認為，今次試驗略有成效，但仍擔心「再一次大規模踩踩踩，人頭湧湧，（生火）燒吓佢」，又變回禿地。她又指，義工資源有限，連馬糞也是以螞蟻搬家的方式送上小島，冀有機構可把試驗計劃承傳下去。

地政總署負責塔門的天然植物提供非經常性護養，包括按需要移除、修剪樹木或清除雜草。譚爾培認為，在沒有任何規管下，遊客會在草地上行走，生火行為更會令草無法生長，加上該處屬官地，義工無法設不可移動的欄杆，只能靠官方進行輪休方能解決問題。