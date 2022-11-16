快艇船槳擊斃女友人　商人危及他人安全罪成　求情稱有極大罪疚感

上市公司前董事開快艇與朋友到大浪西灣出海時，他涉在女友人仍在海時開動引擎，女友人被螺旋槳擊中，至背部有兩處深度裂傷，露出脾肺，送院後因多處受傷死亡。董事否認危及他人在海上的安全罪受審，今（16日）在區域法院被裁定罪成。被告求情時稱，女死者是一名他相識20載的好朋友，他在事件中也承受極大罪疚感，法官也形容是切膚之痛，把案件押後至11月25日判刑，期間被告須還柙。



承認煽惑他人誤導警員等罪

被告董波，56歲，報稱商人。資料顯示，他為大灣區聚變力量前董事。被告承認的1項違反條件及限制罪，及5項煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警員罪，但否認一項危及他人在海上的安全罪。

被告董波稱，他在事件中令其相識20載的女性朋友死亡，自己也承受極大罪疚感。(資料圖片)

當日快艇有超載

控罪指他於2019年10月19日，身為遊樂船Miss Conduct Junior的船長，容許該限載12人的船隻上運載16人；及在同年10月19日至11月8日期間，叫5名乘客向警員稱船上有乘客11人，他否認危及女事主洪小媛的安全。

被告與女死者相識逾20年

辯方求情指，被告與女友育有兩名孩子，因事件有重大罪疚感，死者是他相識超過20年的朋友，事件對於兩人均為悲劇。辯方直指，被告如今肩負一生一世的責任，法官則表示「有啲年紀的人都會同情佢」，形容事件為「切膚之痛」。

事件發生於西貢大浪西灣。(資料圖片)

女事主被船槳擊中背部大量出血

案情指，董於2019年10月19日下午約4時，在西貢大浪灣駕駛快艇，當船隻駛至接近沙灘時，船上包括女事主洪小媛(52歲)等8名乘客仍在水裏，董和另外4人則在船上。期間，海浪把船推橫，令船隻的左舷面向沙灘。董重新啟動船隻的引擎，把船向右轉駛離。當時位於船隻左邊的洪，被船隻的螺旋槳擊中背部，大量出血。

脾肺露出多處骨折

之後有人把她救起和報警，洪被送至東區醫院時已昏迷，其背部有兩處深裂傷，露出肺部和脾臟，臀部和左上臂另有合共有3處深裂傷。她於同日下午5時許，被宣告死亡。解剖報告顯示，除裂傷外，洪的肋骨、脊骨和骶骨骨折，肺部和脾臟撕裂，死因為多處受傷。

董被捕後，在錄影會面稱船隻在離岸約20至30米時，突然有大浪從後湧來，把船隻拋高落下，船身亦入水。他聽到有人落水的聲音，但不知他們是跳下水還是跌落水。他把船身駛正，然後熄匙拋錨。他之後游向沙灘，發現受傷的洪躺在沙灘上。

案件編號：DCCC 365/2021