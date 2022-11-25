船P意外女乘客遭船槳擊中慘死　商人危及他人安全罪成　囚15個月

商人開快艇出海與朋友暢玩，卻在女友人仍在水時開動引擎，令女友人被螺旋槳擊中至脾及肺外露死亡。商人早前被裁定危及他人海上安全罪成，加上他早前承認誤導警員等罪名，他今(25日)在區域法院判刑，雖然被告求情時曾稱死者是他相識廿載的好朋友，他今被判囚15個月及罰款7000港元。



被告董波，56歲，資料顯示，他為大灣區聚變力量前董事。他承認1項違反條件及限制罪，5項煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警員罪，並經審訊後被室定一項危及他人在海上的安全罪成，指他危及女事主洪小媛(52歲)的安全。

被告董波。(朱棨新攝)

被告求情稱友人的死令他一家悲痛

法官判刑時指被告無視船隻的承受能力，駛入浪區並遇上巨浪，他決定啟動引擎時又沒向船邊人士作警示，導致一名他相識多年的女友人死亡。律師求情時雖指被告與女死者一家相熟，被告一家對她的死亦很悲痛。惟法官指被告否認危及海上安全，故不會以此作為他的減刑理由。

當日船上有超載

案情指被告作為遊船「Miss Conduct Junior」的船長，該船限載12人，但該船在2019年10月19日海時卻運載了16人；他並同年10月19日至11月8日，叫5名乘客向警員稱船上只有11人。

被告重新啟動引掣時事主仍在水中

意外發生於2019年10月19日下午約4時，被告的快艇在西貢大浪灣近沙灘，女事主洪小媛等8人下水，被告和另4人在船上。期間海浪把船推橫，船隻左舷面向沙灘。被告啟動引擎，把船向右轉駛離，惟當時洪仍在水中，她被船的螺旋槳擊中背部，大量出血。

脾肺露出多處骨折

洪被送至東區醫院時已昏迷，其背部有兩處深裂傷，露出肺部和脾臟，臀部和左上臂另有合共有3處深裂傷死亡。解剖報告指洪的肋骨、脊骨和骶骨骨折，肺部和脾臟撕裂，因多處受傷而死。

案件編號：DCCC 365/2021