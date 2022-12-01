二價疫苗今開打　逾3萬人已預約　何栢良 ：早打早享受

復必泰二價疫苗在今日（1日）開打，有市民趕在開打首日打針，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦在社交媒體貼文，已接種二價疫苗，更形容「早打早享受」，他在回覆記者查詢時指，打針後感覺良好。



何栢良又預料，內地難以在短時間內如香港一樣步向復常，因內地現時仍未開始接種第四針的疫苗，而且三歲以下的幼童更從未接種疫苗，建議可以參考港府設立疫苗通行證，鼓勵市民打針。



復必泰二價疫苗在今日開打，據昨日公務員事務局回覆，截至昨日下午七時，已有約30,200人預約接種復必泰二價疫苗，有市民更特意在開打首日前往接種疫苗，當中包括港大感染及傳染病中心總監何栢良。他在社交貼文中表示，接種二價疫苗「早打早享受」，並在回覆查詢時指，打針後感覺良好。

復必泰二價疫苗在今日開打，有市民更特意在開打首日前往接種疫苗，當中包括港大感染及傳染病中心總監何栢良。 （何栢良Facebook）

新冠肺炎確診數字反覆，不少市民甚至高官亦在近日出現二次感染，有市民憂慮如曾與確診者同枱吃飯，需否自我隔離七日。何栢良今日在電台節目中表示，由於工作人口已有很多人接種了三針疫苗，即使染疫重症機會亦十分輕微，加上衛生署亦不再追蹤的情況下，市民可以如常生活，「重點唔再係你自己會唔會感染，又或者會唔會傳染比人。」

他亦提到，政府擬強制醫管局醫生在公營機構工作一定年期，並沒有收集過醫生的意見，雖然曾有議員做過問卷調查，但所查問的人數只有數百人，「只係問咗數百個醫生意見，咁係一啲參考價值都無。」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良預料，內地難以在短時間內如香港一樣步向復常。（資料圖片）

至於近日內地市民對防疫政策的不滿，他預料，內地難以在短時間內如香港一樣步向復常，因內地的60歲至80歲人口在接種疫苗上仍未到一個穩定水平，加上三歲以下的幼童更從未接種疫苗。另外，內地現時仍未開始接種第四針的疫苗，故在未有足夠疫苗的保護下未有條件如香港復常。

他又指，如想盡快復常，應推動疫苗接種，而內地的滅活疫苗多，相信推行接種第四針亦沒有問題。他亦建議，內地可以參考香港設立疫苗通行證，鼓勵市民打針。