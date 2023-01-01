將軍澳新巴翻側｜受傷乘客憶翻車前一刻：突然哽到架車再𠺘下𠺘下

新巴一輛796P巴士今日（1日）下午約5時15分，於將軍澳日出康城康城路翻側，車上當時31名乘客有13人受傷，全部送院治理，其中7女5男共12人被送到將軍澳醫院治理。有乘客憶述，當時車速非快，突然巴士踫到某些東西再左右搖晃「𠺘下𠺘下」，意外發生當刻聽到叫聲、喊聲，其後車廂內的情況亦非特別混亂。



+ 3

新巴796P雙層巴士在將軍澳日出康城對開翻側。（facebook「將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK」）

受傷乘客指事發時 車速並非特別快

本港元旦日（1日）發生交通意外，一輛新巴於將軍澳康城路行駛期間失控，撞毀鐵欄鏟上行人路，並衝入叢林翻側。巴士乘客一度被困車內，其後獲消防員救出，大部份傷者被救出時清醒。

不願上鏡的受傷乘客黃先生及太太，事發時坐於下層關愛座的後一排，他形容事發前的車速並非特別快，「突然（有東西）哽到架車，𠺘下𠺘下，跟住咪成架翻側，瞓咗喺度囉。」翻側後黃太由座位跌到落車玻璃門上，並被扶手撞到腰部位置，而黃先生則未有大礙。

指翻車後下層長者乘客反應不太過激

黃先生又指，事發後車廂內的情況亦非特別混亂，「係聽到啲叫聲、喊聲，大部份下層啲老人家反應都唔係大過激，係聽到樓上比較嘈雜啲。」最後黃先生及太太是由消防員打破玻璃救出。黃先生及太太送院後照X光亦無大礙，取藥後可自行離開。