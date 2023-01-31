車用石油氣｜連升兩個月後首度回落　2月每公升減價$0.19至$0.21

機電工程署今日（31日）宣布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站在2月期間的車用石油氣上限價格，每公升減價0.19元至0.21元，減幅介乎4.2%至5.3%，是過去連升兩個月後的首次減價， 新價格將於明日（2月1日）生效，為期一個月。



機電署上調專用石油氣站的價格上限。（資料圖片／蔡靜心攝）

減幅介乎4.2%至5.3%

機電署發言人表示，2月1日的調整反映1月的國際石油氣價格變動及2022年度的綜合消費物價指數變動。經整體調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.73元至4.32元不等，每公升減價0.19元至0.21元，減幅介乎4.2%至5.3%。車用石油氣在1月和去年12月的調整，都是上升，今次是首度回落。

全港12個專用氣站中，減幅最小的是柴灣豐業街和西九龍翱翔道的4.2%，由現時的每公升4.51減至4.32，減了0.19元，減價後仍是全港最貴的專用氣站；減幅最大的有馬鞍山恆耀街和元朗德業街的5.3%，由現時的每公升3.94元減至3.73元，減了0.21元，減價後仍是全港最便宜的專用氣站。

12個專用氣站由2月1日起調減收費。（政府新聞網圖片）

價格釐訂視乎國際油價和營運價格

發言人又稱，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂，包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。前者是上個月的國際石油氣價格，後者則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。據政府統計處的資料，2022年度綜合消費物價指數的按年變動率為+1.9%，專用氣站的石油氣營運價格按該變動率亦上調約每公升0.02元至0.03元。

此外，灣仔馬師道、美孚深旺道和屯門業旺路專用氣站正暫停運作以進行翻新工程，詳情留意機電署網頁公布。