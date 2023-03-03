觀看影視平台調查　受訪者每周觀看增至75.4小時　料因世界盃帶動

傳統與網上影視平台競爭觀眾的時間，一項調查顯示，受訪香港觀眾在去年第四季，平均每周觀看影視平台平台的時間，比第三季多1.6小時，達75.4小時。當中推算每周花11小時看YouTube，比觀看無綫電視TVB多1.1小時，而每周花在看Facebook的時間則由7.9小時降至7.3小時。



調查由全球媒體集團PHD進行，在去年12月19日至今年1月4日訪問了500名18至59歲觀眾，推斷出受訪者平均每周觀看時間，由去年第三季的73.8小時增至75.4小時，增加1.6小時。PHD認為上升主要因2022世界盃在 11月底至12月初進行，以及OTT平台有新節目。

受訪者在調查前一周平均觀看11小時小時YouTube，比第三季微增0.1小時；觀看TVB的時間不變，維持在9.9小時，而看其旗下的MYTV SUPER，則稍增0.2小時至3小時。至於用於觀看Facebook的時間，則由7.9小時降至7.3小時，下跌0.6小時或36分鐘。

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至於觀看其他兩家電視台的時間，仍然被TVB拋離。VIU TV則減0.1小時，至6.2小時；而HOY則減0.6小時，至2.4小時。

觀看Netflix維持5.7小時；Disney +則減0.2小時，至2.７小時，不及MYTV SUPER；而觀看Twitter的時間則明顯上升，同期由2.2小時增至3.1小時。

PHD首席發展總監好何蘭冰表示，2022年YouTube和Facebook繼續成為最多人收看的影片平台，而Netflix在一些受歡迎劇集帶動下，收看人數亦持續增長；另收看人數在2022第四季繼續上升的Bilibili, 有機會今年會更受年輕人歡迎。