初選案｜傳譯員頻「lag機」區諾軒助解圍　官發問不禁說：教吓我

民主派2020年「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權罪的案件續審，控方「從犯證人」區諾軒今(13日)出庭作供，區透露答應與戴耀廷辧初選，是想在他赴日留學前做些推動民主的事。區雖以廣東話作供時，有好幾次見傳譯「lag機」，一時未能想到適當詞彙或誤解其意思，區亦有提供建議協助。法官李運騰問及區提及出席飯局的人士各屬哪一個政黨時，也不禁向區說：「教吓我(educate me).....」區即逐一回應如黃浩銘屬社民連等，惟他提到自己屬「無黨派」時，女傳譯翻情急譯為：「individual(個人)」，引來庭上一陣笑聲。



轉作控方證人的被告區諾軒今出庭作證。（資料圖片)

案件以英文審訊，區諾軒選擇用廣東話作供，惟他數度未等傳譯員翻譯完控方問題，便直接回答問題，法官陳仲衡已提醒他，需等傳譯員完成翻譯才答。

至區講到他與戴耀廷等泛民人士在2020年1月的飯局，提及戴耀廷當時的初步提議，指戴作出相關「推想」，傳譯員似未能即時理解問：「推想.....？」區便建議她用「Imagination」一詞，傳譯員最後亦採用了區的建議。

後來，傳譯員又誤把區所說的「公布」，譯作「public(公眾)」，法官李運騰即指出翻譯不準確，區即提議她改用「announce」一詞代替。

法官李運騰後來問及參與飯區的人各屬哪一個政黨，也叫區諾軒「教下我」(educate me)，區回應如黃浩銘屬社民連等，惟區自稱屬「無黨派」時，女翻譯卻衝口說了：「individual.(個人)」引來庭上一陣笑聲。(筆者按：無黨派的英文一般用「Independent」。)

同是被告並已認罪的數名被告，包括：黃之鋒、袁嘉蔚、岑敖暉、吳敏兒、朱凱廸、譚凱邦、馮達浚等6人，昨亦有到庭旁聽，但他們被分開在3個延伸法庭內與其他公眾人士一同旁聽。部份昨聞區出庭時，也曾伸頭探望向直播電視，之後便靜心聆聽，期間未見有太大反應。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022