半山名校聖若瑟書院外兩男子血衣抗議　事件涉去年11月學生打同學

兩名男子今日（22日）身穿「血衣」，在校門外高舉寫有「聖若瑟暴力血案」、「校方嚴重失當」、「校園暴力零容忍」的白底紅字橫額，並在校外高呼校長下台等口號。



警方去年11月中接獲該校報案，指一名12歲男生在校內被一名14歲男生以手襲擊，警員拘捕14歲男生，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」，他其後已接受警司警誡。



副校長不評論：有可能影響未來司法程序

據讀者提供照片及影片，今早有兩名男子身穿「血衣」，在聖若瑟書院門外高舉寫有「聖若瑟暴力血案」、「校方嚴重失當」、「校園暴力零容忍」的白底紅字橫額。二人在校外高呼「聖若瑟暴力血案」、「漠視校園暴力」等口號。

《香港01》致電校長黃婉芬查詢，她未有聽完記者提問，即指「好忙好忙」，稍後再回覆。副校長郭迪民則稱明白學校持份者關心事件，惟或有可能影響未來司法程序，故不評論事件。他稱學校正處理事件，已按校董會指示、校規、教育局指引等處理及跟進，並正與教育局及警方保持聯繫。

男生涉「襲擊致造成實際身體傷害」被捕 接受警司警誡

警方回覆中不指名稱，去年11月18日接獲中區一中學報案，指一名12歲男生在校內被一名14歲男生以手襲擊。警員接報到場，經初步調查，相信二人在校內因瑣事爭執，拘捕14歲男生，他涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」；12歲男生則面部受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

案件交由中區警區刑事調查隊第六隊跟進，該名被捕男生其後已接受警司警誡。中區警區警民關係組學校聯絡主任會繼續與區內各學校保持緊密聯繫，並適時提供協助。

教育局要求學校嚴肅跟進事件

教育局表示，接獲有關學校報告一宗校內學生肢體碰撞事件，知悉學校正跟進有關個案及與持份者保持溝通。教育局要求學校嚴肅跟進事件，並為受影響學生給予支援，以及加強學校的訓輔工作。教育局會與學校保持聯絡，跟進事件。