中一來港不懂說粵語感自卑　中大女生設計桌上遊戲教如何避微歧視

中文大學心理學系四年級生蘇泳茵中一時才從內地來港讀書，對粵語識聽不識講，自卑「驚俾人笑」。不過她遇着一班好同學，起初和她一起講普通話，而她亦不斷努力學習講廣東話，如今講得非常流利。



大學期間透過活動，漸漸明白到香港人的心理健康。她與一班同學設計桌上遊戲「做個友情人」，透過特定的人物角色及事件設定，讓平常人察覺日常生活中的微歧視行為，包括新來港人士、受性別定型困擾人士等日常所面對的挑戰，冀能讓大眾意識到即使很細微的一句話或行為，若帶有侮辱成分都會對當事人造成心理傷害。



蘇泳茵與一班同學設計桌上遊戲「做個友情人」，透過特定的人物角色及事件設定，讓平常人察覺日常生活中的微歧視行為。（夏家朗攝）

領展房地產投資信託基金上月公布「領展大學生獎學金」得獎名單，在超過2,000份申請中，220位就讀於11間本地公營及私立大學的本科生獲頒發獎學金，當中116位為中文大學學生，心理學系的蘇泳茵是其中一位。

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單親家庭長大 留內地由婆婆撫養

連續四年取得該獎學金的蘇泳茵，中一時才從內地來港讀書。出身單親家庭的她，母親在香港打工賺錢，而她則從小在內地居住由婆婆照顧。

粵語識聽不識講 被誤解好靜

蘇泳茵與婆婆生活時，一直以客家話溝通，因此初來香港時，語言成為最大障礙，識聽但不識講廣東話，「成個人係好摺，原因就驚講錯嘢，或者係驚俾人笑。」她透露中一參加迎新營時因為語言障礙難以表達自己，被小組的師姐評價她「好靜」，感到不被理解，遭受打擊，害怕自此後會被人標籤。

幸好在學期間，同學都沒取笑她，甚至起初和她一起講普通話，而她亦不斷努力學習講廣東話，如今講得非常流利。

設計教育「微歧視」桌上遊戲

後來升上大學期間，因為參與「說書人」（StoryTaler）的活動及訓練，漸漸明白到香港人的心理健康，「其實有一班關心自己、他人、社會嘅群體，慢慢奮鬥出嚟嘅一條路」。蘇泳茵同一班心理學同學設計桌上遊戲「做個友情人」，透過特定的人物角色及事件設定，讓平常人察覺日常生活中的微歧視行為，包括新來港人士、受性別定型困擾人士等日常所面對的挑戰，冀能讓大眾意識到即使很細微的一句話或行為，若帶有侮辱成分都會對當事人造成心理傷害。

將桌上遊戲由大學生推廣至中學生

蘇泳茵希望由中大學生為開端，將「做個友情人」桌上遊戲推廣開去，藉由訓練一群中學生，再由他們去訓練師弟師妹，從而代代相傳。她指現時已有三間中學收到遊戲物資，學生亦進行了桌上遊戲的訓練，而她在未來亦希望修讀工業與組織心理學，專注研究工作上的心理健康。