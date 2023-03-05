醫管局3.6推電子病假紙取代紙本　病人可於手機App「HA Go」下載

醫管局今日（5日）提醒市民，將於明日（6日）起採用電子「病假紙」，取代現有的紙本醫生紙。電子簽署的「病假紙」列明病人姓名及診症資料，每張電子「病假紙」都印有經加密的二維碼，掃描後可核實病假日期。市民需要下載醫管局「HA Go」手機App查閱電子「病假紙」。



醫管局表示，電子醫生證明書會採用電子簽署，醫生毋須再手寫簽署，電子簽署與傳統的簽名具有同等的法律效力。電子簽署的醫生證明書與傳統的手簽紙本證明書一樣，都會列明病人姓名及有關的診症資料。每張電子醫生證明書都印有經加密的二維碼，可透過掃描二維碼及輸入病人的姓名及病假日期，核實有關電子證明書。

電子醫生證明書將會儲存於醫管局手機應用程式 HA Go 的單元「我的健康」內的「我的紀錄」。（醫管局文件）

現階段仍會為病人印醫生證明書及到診證明書

醫生證明書的電子版本會自動儲存在醫管局手機應用程式HA Go的單元「我的健康」內的「我的紀錄」，病人可用此申請病假或作為到診的醫療證明，有需要時亦可自行列印。而獲發放到診證明書的病人，其電子版本亦同樣會儲存在HA Go內。

醫管局發言人強調，醫生證明書數碼化是發展智慧醫院的一個重要里程碑，完善整個遙距醫療服務的流程，亦有助醫管局提升病人的滿意度。此外，電子證明書可減少遺失紙本證明書的風險，方便病人存取，提升病人整體的服務體驗。

醫管局鼓勵病人日後轉用電子證明書，但現階段仍然會為病人列印以電子簽署的醫生證明書及到診證明書。