收音師為女子戴無線咪　被指扯裙兼撩開底褲　證據不足脫非禮罪

收音師拍攝期間被指為女子佩戴無線咪時，大力扯開女子的裙，並撩開其打底褲及內褲，從而被控非禮，案件今（31日）在觀塘法院裁決，裁判官劉綺雲稱，雖然認為事主並非無中生有，但其證供存在多處不確定的地方，認為被告與事主或因缺乏默契，以致被告幫她戴上收音器時，咪套觸及她的身體，故裁定收音師罪名不成立，兼獲訟費。



被告劉健明（44歲），被控於2022年5月29日，在堅尼地城厚和街25號至33號厚威閣外非禮女子X。

被告劉健明經審訊後被裁定非禮罪不成立。(凌子淇攝)

X指被告曾撩開其內褲及打底褲

劉官裁決時指，女事主X的證供有多個不肯定之處，如她供稱被告曾經「撩開」其內褲及打底褲，但她向另一人投訴時，只說被告把收音器放在她後腰以下位置，郁動期間「觸動」到其內褲和打底褲，有別於她在庭上指被告手部直接碰到該處。

X未能交代案發時間

劉官又指，X最初確認控方呈上片段拍攝到案發經過，但辯方卻質疑片段未能反映事件經過時，X就改稱事件在拍該片後10至12分鐘才發生，並同意片段無法顯示事情經過。辯方再追問時，X仍未能交代事件發生的時間，並解釋因當時沒有電話在手。

影片見被告與X背部有一段距離

劉官認為就影響所見，案發的行人路有約兩個身位闊，被告與X背部有相當距離，片中未見被告曾經大力開X的裙及導致她後退。但劉官認為X並非無中生有，因收音器當時用咪套包住，咪套又以仿皮製造，推斷事發時，X可能是與咪套接觸。加上X提過她並不認識被告，案發時是首次合作，兩人欠缺默契，被告幫她戴收音器前，又未有事先通知，X難免會對他的做法感到意外。

被告只是工作並無自招嫌疑

基於上述分析，劉官認為控方未能排除相關疑點，裁定被告非禮罪名不成立。辯方指被告當時只是在執行工作，沒有構成自招嫌疑，他口供時如實交代事發經過，沒有誤導警員，要求取回訟費。控方則指，被告承認一貫做法應找女性幫忙，認為他有可疑。劉官考慮後表示，被告由受查至審訊階段都沒有改變立場，批准辯方取回訟費。

案件編號：KTCC1860/2022