展翅青見計劃｜培訓津貼額4.1調高　出席率逾八成　每日最多$241

勞工處公布，「展翅青見計劃」與僱員再培訓局明日（4月1日）起加強協作，由再培訓局為計劃學員提供培訓課程，提升他們的就業競爭力。「展翅青見計劃」的個案經理會協助學員揀選和報讀合適的再培訓局課程，而「展翅青見計劃」向學員提供的培訓津貼額於同日調高至每天最多241元。



勞工處3月31日公布，「展翅青見計劃」與僱員再培訓局4月1日起加強協作，由再培訓局為計劃學員提供培訓課程，提升他們的就業競爭力。(資料圖片)

勞工處今日公布「展翅青見計劃」與僱員再培訓局由明日起加強協作，由再培訓局為計劃學員提供培訓課程，提升他們的就業競爭力。

「展翅青見計劃」的個案經理會協助學員揀選和報讀合適的再培訓局課程。「展翅青見計劃」會繼續就特別就業計劃或為特定服務對象舉辦培訓課程，提高學員的工作技能，為日後投身就業市場作好準備。

合資格的「展翅青見計劃」學員修畢培訓課程，並於該課程的出席率達八成或以上，可申領培訓津貼。「展翅青見計劃」為修畢再培訓局「青年培育計劃」課程的學員提供的培訓津貼額為每天121元（以有效出席日數計算）；其他僱員再培訓局課程或「展翅青見計劃」課程的培訓津貼額則為每天241元（即每有效出席節數為120.5元）。

「展翅青見計劃」費用全免，歡迎15至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年人報名參加，課程的培訓津貼額4月1日起提升至每天241元。（政府新聞處圖片）

再培訓局現時提供約700項培訓課程，包括為青年人專設的青年培訓課程，以及涵蓋多個行業範疇的職業技能培訓課程和通用技能課程。

「展翅青見計劃」費用全免，歡迎15至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年人報名參加。計劃提供的服務包括職前培訓課程、工作實習訓練、在職培訓，以及由註冊社工提供的個案管理服務。勞工處亦設有「青年就業服務熱線」2112 9932，提供有關計劃的一站式諮詢服務及登記僱主提供的在職培訓空缺。