無業漢劫便利店1800元　稱外星生物襲地球要錢買武器　官押後判刑

患有思覺失調的無業漢，深夜持鎅刀打劫便利店1800元，事後被捕，他今(6日)在區域法院承搶劫罪，其律師的書面求情透露，被告犯案時聲稱聽到聲音指有「外星邪形生物」侵襲地球，故需劫財買武器，惟早前報告指被告抗拒治療。暫委法官勞潔儀綜觀案情後，認為被告犯案時思維有邏輯，質疑他犯案時是否有受病情影響，決定先為被告索取精神科報告，及是否願意接受治療，又謂：「如果個個都話有病，又唔肯接受治療，可以出去然後又再犯事，個社會會好亂。」把判刑押後至4月20日。



被告陳嘉健（36 歲，無業）承認一項搶劫罪，指他於 2022 年 3 月 4 日，在深水埗南山村南豐樓的便利店，搶劫何啟明並劫去 1,800 元。控方指被告 2012 年起患上思覺失調，與家人同住，曾有一項管有危險藥物的定罪紀錄。

被告陳嘉健在區域法院承認一項搶劫罪。

凌晨持刀入店著拎晒啲錢出嚟

案情指，案發當日凌晨 1 時許，戴口罩及穿黑衣黑褲的被告，走進石硤尾南山邨 OK 便利店，並向店員量出鎅刀，被告並說：「唔想有人受傷嘅，就拎哂啲錢出嚟。」店員受驚打開收銀機，被告取走 1,800 元後逃去。

兩名途人見協助追截並制服被告，被告掙扎時口罩脫落，他將其中一人推倒後逃脫。被告同月 10 日在住所被捕，警誡下保持緘默。

被告曾表示抗拒治療

勞官透露，被告被捕後法庭為他索取的精神科報告顯示，被告曾辯稱被誤認，他亦抗拒接受治療。辯方的書面求情則指，被告案發時聽到聲音指有「外星邪形生物」侵襲地球，故打劫以購買武器。指被告案發時向店員稱「唔好郁」，又會說：「畀錢就無事」等，認為被告犯案時的行為有邏輯，質疑他是否因病發而犯案，故認為需為他再索取精神科報告，以了解其情況，及是否願意接受治療。

案件編號：DCCC774/2022