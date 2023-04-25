港大建設資產數字管理碩士｜助建造業數碼轉型　培育行業領導者

AI、Metaverse，甚至近期掀起熱話的ChatGPT等新科技推陳出新，面對科研發展一日千里，各行各業也講求數碼化轉型，建造業也不例外。除設計和建構外，如何善用新技術及數據，降低成本、提升效率、優化建設、做好管理？香港大學理科碩士(建設資產數字管理）［MSc（DMBA）］融入科技、商業及管理等元素，提供理論及實務兼備的創新課程，讓有意推動建造及房地產業數碼轉型的專才全面提升知識和技能，為行業持續培育領導者，捉緊數碼化機遇，共同建設智慧未來。

攝影：鄭子峰



建造業人才短缺 課程融入科技及商業管理元素 培育優秀領導者

建築生命週期長，由規劃、設計、施工到物業管理、保養，動輒花上數十至數百年，而當中更牽涉大量崗位的合作，造就密集且複雜的信息交流。為優化信息流通及應對行業痛點，創新科技便隨之出現。科技發展一日千里，如何緊貼發展趨勢，並於行內實踐嶄新技術？香港大學房地產及建設系理科碩士（建設資產數字管理）課程總監鄧進明博士認為，關鍵在於積極培育人才。鄧博士指現時建築及房地產行業的數碼化步伐較落後，而MSc（DMBA）正是香港，以至亞太區，第一個將針對建造及房地產業數碼轉型而設的課程，其中更融入大量科技元素，以培育行業下一代的領導者。「科技是讓未來的人用的，而許多自動化科技亦需技術人員推動，如現時的人工智能、ChatGPT。我們課程著力培養既懂得使用最新的數碼化科技，也了解如何使企業發揮最大效益及（商業）價值的行業領導者，為下一代提供更好的居住環境，創造更好的未來。」

課程涵蓋技術及管理兩大層面，具備多元化範疇，如資訊管理（共通數據環境, CDE）、地理信息系統（GIS）、大數據、人工智能（AI）及環境、社會和管治（ESG）等。香港大學房地產及建設系建設資產數字管理講師Dr. Shoeb Memon解釋，透過理論、研究、實踐並行的教學法，可培訓更具競爭力且貼合行業數碼化需求的專才：「具備數字資產管理技術更有助智慧城市發展，學生亦能於職場上突圍而出。」課程更會邀請國際專才擔任講師，以培訓學生的國際視野，畢業後便可選擇於本地或海外發展。

除此之外，建造業人手短缺及老化的問題亦愈來愈普遍，技術人員的平均年齡逾50歲，管理層亦多為40至50歲，鄧博士認為這個課程可為行業提供年輕的專業人才，有助建造業的可持續發展。而且學生背景廣泛，包括建築師，工程師、測量師、規劃師和物業管理人員等，他們可活用其經驗及課程教授的專業知識，為行業注入新活力：「MSc（DMBA）學生的平均年齡約三十多歲，能填補建造業的人才缺口問題。不少畢業生更有內部升遷的機會，部分則會選擇創業。」

香港大學房地產及建設系理科碩士（建設資產數字管理）課程總監鄧進明博士指建造及房地產行業缺乏技術及管理人才，這個課程正好能培訓具備嶄新科技及管理知識的人才。

面對碳足印、信息不對稱（Information asymmetry）等建造業常見問題，香港大學房地產及建設系建設資產數字管理講師Dr. Shoeb Memon指活用科技有助改善相關問題。

建築設計更要講求功能性 活用嶄新科技走在行業最前端 打造智慧都市

就讀此課程的梁雪瑤（Sheryl）現職黃鄭顧問工程有限公司執行董事。建築設計系出身的她以往只專注於畫圖和設計樓宇，盼藉著課程增加行業及新科技知識，「MSc（DMBA）課程具備科技、管理及商業元素，而設計其實也並非只牽涉藝術及外觀，也要考慮其結構及功能性，故如何將新技術融入其中更重要。課程帶給我不少啟發，讓我思考如何透過增加新元素，改善傳統建築行業的不足之處。」建築講求不同界別的合作，Sheryl指課程有助拓展人脈，如認識來自土木工程、測量界別的朋友，並從他們身上吸收專業知識和經驗，了解不同界別的想法與需求，訓練溝通和合作技巧，這對未來職業生涯發展甚有幫助。

課程促成平台連繫各界別專才，更鼓勵學生創新。Sheryl憶述有同學運用AI技術研發出建築助手App，令她大開眼界，發現原來可結合科技及建築元素創業。她亦曾到教授的公司工作，幫忙推廣自動化資訊管理系統（Auto CDE），加深各種科技應用的認知，「以往傳統建築行業的人，未必有機會接觸到如此嶄新的科技，而我能夠藉著課程接觸Auto CDE和BIM（建築信息模擬）等技術，獲得機會走在行業前端。」未來她將繼續朝建築業管理的方向發展，盼能實踐所學支援業界，並沿用科技節省時間和成本。

Sheryl指不少從MSc（DMBA）畢業的師兄姊現職於各大建築公司，並擔任項目管理或管理層等重要崗位，他們更會回校分享經驗。

課程設計緊貼社會創科發展 全面涵蓋構思、籌備及管理數碼化方案

MSc（DMBA）畢業生麥日怡（Didi）現於香港大學第一家BIM技術衍生的科技公司LPC，擔任Digital Transformation Lead，從事有關工程數碼化轉型的工作。Didi於大學主修地質學，畢業後便於一家國際工程顧問公司Arup奧雅納擔任地質師提供岩土工程服務。眼看行內人常常加班，令工程成本更高、耗時更長，她繼而察覺到數碼化的重要性，便決定報讀課程兼轉行，「大家加班只在做些好悶、好辛苦的manual work。我們應把時間花在要用腦的工作上。數碼轉型可以同時幫助企業以至勞動階層的人。」她認為有別於其他課程，MSc（DMBA）課程理論、實務兼備，涵蓋技術及管理學兩大範疇，而課程設計更會因應科技發展而作出調整，建造業內不同專業的人士均適合報讀，「如近年常常談及的綠色金融、碳中和等目標，（進行數碼化方案規劃時）要考慮什麼、如何做好項目管理、平衡商業考慮，至『落地』實踐，向客戶簡介、推銷並突顯方案的優勢及價值等，這個課程提供一籃子的教學支援，教我們構思、籌備得更全面。」

Didi指課程同學來自五湖四海，有顧問、承包商、發展商及物管，彷如社會縮影。透過彼此交流、互相學習，不同學科及背景的人便能擴闊視野，這對職涯發展甚有幫助，「好多同學畢業後要不轉工，要不升職，繼續於建築及房地產行業發展。其中不少人也因課程對自己的職業生涯規劃有新看法，而其實不論想往技術層面發展，抑或畢業後想做管理層，都要需要了解更多最新的技術。而透過實踐和訓練，我們可了解自己較適合，或對哪方面較感興趣，這便是整個課程給學生最大的得著。」

Didi形容MSc（DMBA）課程全面，由構思、籌備至管理數碼轉型方案都有涉獵到，令她更能學習平衡技術、商業、人才等不同層面的考慮，並活用於職場上。

課程資料

香港大學港大理科碩士（建設資產數字管理）

Master of Science in Digital Management of Built Assets

1年全日制 / 2年兼讀制碩士課程，報名將於4月28日截止。

立即了解入學要求：https://bit.ly/3UXExZO

電話﹕3917 4409