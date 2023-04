港大建設資產數字管理碩士｜助建造業數碼轉型　培育行業領導者

AI、Metaverse,甚至近期掀起熱話的ChatGPT等新科技推陳出新,面對科研發展一日千里,各行各業也講求數碼化轉型,建造業也不例外。除設計和建構外,如何善用新技術及數據,降低成本、提升效率、優化建設、做好管理?香港大學理科碩士(建設資產數字管理)[MSc(DMBA)]融入科技、商業及管理等元素,提供理論及實務兼備的創新課程,讓有意推動建造及房地產業數碼轉型的專才全面提升知識和技能,為行業持續培育領導者,捉緊數碼化機遇,共同建設智慧未來。

攝影:鄭子峰



建造業人才短缺 課程融入科技及商業管理元素 培育優秀領導者

建築生命週期長,由規劃、設計、施工到物業管理、保養,動輒花上數十至數百年,而當中更牽涉大量崗位的合作,造就密集且複雜的信息交流。為優化信息流通及應對行業痛點,創新科技便隨之出現。科技發展一日千里,如何緊貼發展趨勢,並於行內實踐嶄新技術?香港大學房地產及建設系理科碩士(建設資產數字管理)課程總監鄧進明博士認為,關鍵在於積極培育人才。鄧博士指現時建築及房地產行業的數碼化步伐較落後,而MSc(DMBA)正是香港,以至亞太區,第一個將針對建造及房地產業數碼轉型而設的課程,其中更融入大量科技元素,以培育行業下一代的領導者。「科技是讓未來的人用的,而許多自動化科技亦需技術人員推動,如現時的人工智能、ChatGPT。我們課程著力培養既懂得使用最新的數碼化科技,也了解如何使企業發揮最大效益及(商業)價值的行業領導者,為下一代提供更好的居住環境,創造更好的未來。」

課程涵蓋技術及管理兩大層面,具備多元化範疇,如資訊管理(共通數據環境, CDE)、地理信息系統(GIS)、大數據、人工智能(AI)及環境、社會和管治(ESG)等。香港大學房地產及建設系建設資產數字管理講師Dr. Shoeb Memon解釋,透過理論、研究、實踐並行的教學法,可培訓更具競爭力且貼合行業數碼化需求的專才:「具備數字資產管理技術更有助智慧城市發展,學生亦能於職場上突圍而出。」課程更會邀請國際專才擔任講師,以培訓學生的國際視野,畢業後便可選擇於本地或海外發展。

除此之外,建造業人手短缺及老化的問題亦愈來愈普遍,技術人員的平均年齡逾50歲,管理層亦多為40至50歲,鄧博士認為這個課程可為行業提供年輕的專業人才,有助建造業的可持續發展。而且學生背景廣泛,包括建築師,工程師、測量師、規劃師和物業管理人員等,他們可活用其經驗及課程教授的專業知識,為行業注入新活力:「MSc(DMBA)學生的平均年齡約三十多歲,能填補建造業的人才缺口問題。不少畢業生更有內部升遷的機會,部分則會選擇創業。」

香港大學房地產及建設系理科碩士(建設資產數字管理)課程總監鄧進明博士指建造及房地產行業缺乏技術及管理人才,這個課程正好能培訓具備嶄新科技及管理知識的人才。

面對碳足印、信息不對稱(Information asymmetry)等建造業常見問題,香港大學房地產及建設系建設資產數字管理講師Dr. Shoeb Memon指活用科技有助改善相關問題。

建築設計更要講求功能性 活用嶄新科技走在行業最前端 打造智慧都市

就讀此課程的梁雪瑤(Sheryl)現職黃鄭顧問工程有限公司執行董事。建築設計系出身的她以往只專注於畫圖和設計樓宇,盼藉著課程增加行業及新科技知識,「MSc(DMBA)課程具備科技、管理及商業元素,而設計其實也並非只牽涉藝術及外觀,也要考慮其結構及功能性,故如何將新技術融入其中更重要。課程帶給我不少啟發,讓我思考如何透過增加新元素,改善傳統建築行業的不足之處。」建築講求不同界別的合作,Sheryl指課程有助拓展人脈,如認識來自土木工程、測量界別的朋友,並從他們身上吸收專業知識和經驗,了解不同界別的想法與需求,訓練溝通和合作技巧,這對未來職業生涯發展甚有幫助。

課程促成平台連繫各界別專才,更鼓勵學生創新。Sheryl憶述有同學運用AI技術研發出建築助手App,令她大開眼界,發現原來可結合科技及建築元素創業。她亦曾到教授的公司工作,幫忙推廣自動化資訊管理系統(Auto CDE),加深各種科技應用的認知,「以往傳統建築行業的人,未必有機會接觸到如此嶄新的科技,而我能夠藉著課程接觸Auto CDE和BIM(建築信息模擬)等技術,獲得機會走在行業前端。」未來她將繼續朝建築業管理的方向發展,盼能實踐所學支援業界,並沿用科技節省時間和成本。

Sheryl指不少從MSc(DMBA)畢業的師兄姊現職於各大建築公司,並擔任項目管理或管理層等重要崗位,他們更會回校分享經驗。

課程設計緊貼社會創科發展 全面涵蓋構思、籌備及管理數碼化方案

MSc(DMBA)畢業生麥日怡(Didi)現於香港大學第一家BIM技術衍生的科技公司LPC,擔任Digital Transformation Lead,從事有關工程數碼化轉型的工作。Didi於大學主修地質學,畢業後便於一家國際工程顧問公司Arup奧雅納擔任地質師提供岩土工程服務。眼看行內人常常加班,令工程成本更高、耗時更長,她繼而察覺到數碼化的重要性,便決定報讀課程兼轉行,「大家加班只在做些好悶、好辛苦的manual work。我們應把時間花在要用腦的工作上。數碼轉型可以同時幫助企業以至勞動階層的人。」她認為有別於其他課程,MSc(DMBA)課程理論、實務兼備,涵蓋技術及管理學兩大範疇,而課程設計更會因應科技發展而作出調整,建造業內不同專業的人士均適合報讀,「如近年常常談及的綠色金融、碳中和等目標,(進行數碼化方案規劃時)要考慮什麼、如何做好項目管理、平衡商業考慮,至『落地』實踐,向客戶簡介、推銷並突顯方案的優勢及價值等,這個課程提供一籃子的教學支援,教我們構思、籌備得更全面。」

Didi指課程同學來自五湖四海,有顧問、承包商、發展商及物管,彷如社會縮影。透過彼此交流、互相學習,不同學科及背景的人便能擴闊視野,這對職涯發展甚有幫助,「好多同學畢業後要不轉工,要不升職,繼續於建築及房地產行業發展。其中不少人也因課程對自己的職業生涯規劃有新看法,而其實不論想往技術層面發展,抑或畢業後想做管理層,都要需要了解更多最新的技術。而透過實踐和訓練,我們可了解自己較適合,或對哪方面較感興趣,這便是整個課程給學生最大的得著。」

Didi形容MSc(DMBA)課程全面,由構思、籌備至管理數碼轉型方案都有涉獵到,令她更能學習平衡技術、商業、人才等不同層面的考慮,並活用於職場上。

課程資料

香港大學港大理科碩士(建設資產數字管理)

Master of Science in Digital Management of Built Assets

1年全日制 / 2年兼讀制碩士課程,報名將於4月28日截止。

立即了解入學要求:https://bit.ly/3UXExZO

電話﹕3917 4409