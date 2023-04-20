稱要錢對抗邪形生物　無業漢劫便利店　官指有預謀判囚30個月

患有思覺失調的無業漢，於凌晨時分持鎅刀打劫便利店，劫去1800元，事後被捕。他早前承認一項搶劫罪，案件今（20日）在區域法院判刑。被告的精神科報告指，他案發時因未有按時覆診、服藥並食用大麻而病情惡化，自覺得世界已被外星人入侵，故為了保護地球及被外星人侵佔的家人，及聽因到一把聲音叫他去打劫以獲取金錢對抗「邪形生物」而犯案；暫委法官勞潔儀判刑指，被告當時向店員說話及持有鎅刀，可見他是有預謀及清醒的，只是受妄想症影響自以為需要錢而打劫，考慮到各項求情因素後，判被告囚30個月。



被告陳嘉健（36 歲，無業）承認一項搶劫罪，指他於 2022 年 3 月 4 日，在深水埗南山村南豐樓的便利店，搶劫何啟明並劫去 1,800 元。被告 2012 年起患上思覺失調，與家人同住，曾有一項管有危險藥物的定罪紀錄。

被告行劫便利店後，警員到場調查：

報告指被告患病已久 但對自己的病情缺乏理解

法官引述被告背景指，被告一家有家族精神病史，他及其母親、大家姐均患有精神分裂，家庭經濟負擔因而落在他的父親及二家姐身上。據2022年索取的兩份精神科報告，被告有被害妄想症、幻聽等問題，他雖然患病已久，但對自己的病情缺乏理解，更因未有按時覆診及服藥而惡化。案發前8個月，被告變得容易激動、脾氣暴燥，覺得世界已被外星人入侵，家人亦遭外星人侵佔，對方更想偷取被告的內臟。故被告自認為想保護地球及被外星人侵佔的家人，在精神問題影響下犯案，報告因而建議判處被告四至六個月的入院令。

至於本月新索取的精神科報告則指，被告早前因吸食大麻誘發思覺失調，後來再因服用大麻加劇其精神分裂病情。被告經過去一年多的治療，已接受了自己的病情並已有改善，自言在案發時聽到一把電腦聲音叫他去打劫，因為他需要數百萬元去買零件、組織機械人等以對抗「邪形生物」，報告認為被告當時很大程度受妄想症影響犯案，建議被告接受門診治療便可。

法官認為被告案發時清醒 持鎅刀犯案可見有預謀

法官判刑指，在凌晨打劫在便利店上班的職員比其他搶劫行為的罪責更重，但考慮到涉案職員當日非單獨工作，以5年3個月為量刑起點。法官認為他當時向店員稱：「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」，可見他是經過思考行動，當時是清醒的，只是受妄想症影響自以為需要錢而打劫。另被告手持鎅刀犯案可見他是有預謀，明顯意圖威嚇該店員，且他事後逃跑亦可證明其知道自己的行為是犯法的，只是病情影響了他對犯案嚴重性的理解，此而極其量減量其個人罪責。

法官最後考慮到被告的背景、病情、案件情節等，認為即時監禁是唯一適合的刑罪。基於被告認罪、病情及願意向受害人賠錢，酌情扣減，終判其囚30 個月。

案情指，案發當日凌晨 1 時許，戴口罩及穿黑衣黑褲的被告，走進石硤尾南山邨 OK 便利店，向店員亮出鎅刀，被告並說：「唔想有人受傷嘅，就拎哂啲錢出嚟。」店員受驚打開收銀機，被告取走 1,800 元後逃去。兩名途人見狀協助追截並制服被告，被告掙扎時口罩脫落，他將其中一人推倒後逃脫。被告同月 10 日在住所被捕，警誡下保持緘默。

案件編號：DCCC774/202