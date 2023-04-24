地盤女工前年將軍澳創新園7米高閣樓墮下亡　兩建築公司共罰11萬

一名46歲女工在2021年10月24日在將軍澳創新園（前稱將軍澳工業邨）一個地盤，從地台孔洞意外墮下昏迷，姓許事主送院時血流披面，由救護員送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。勞工處檢控承建商，處方今日（24日）表示，​金門建築及振輝建築工程因違反三條條例，在觀塘裁判法院分別被判罰款8萬元及3萬元，即合共11萬元。



▼2021年10月24日將軍澳創新園致命意外▼



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警方當日上午10時17分工人報案，指將軍澳創新園駿日街12號一地盤有女工在一個約7米高的閣工作時，疑從地台孔洞意外墮下昏迷。勞工處今日表示，死者當時為已完成的廢料清理工作進行拍照記錄時，從樓層的一個孔洞墮下至下一層的地面受傷，在同日離世。

勞工處檢控金門建築及振輝建築工程違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（安全管理） 規例》的規定。

《職安健條例》超過20年未曾檢討，職安健條例一直被指無阻嚇力，立法會上周四（20日）三讀通過修訂有關條例，包括將檢控期限由半年延長至9個月，違例僱主的最高罰款由50萬元大幅調高至1,000萬元。