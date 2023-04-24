地盤女工前年將軍澳創新園7米高閣樓墮下亡　兩建築公司共罰11萬

撰文：韋景全
出版：更新：

一名46歲女工在2021年10月24日在將軍澳創新園（前稱將軍澳工業邨）一個地盤，從地台孔洞意外墮下昏迷，姓許事主送院時血流披面，由救護員送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。勞工處檢控承建商，處方今日（24日）表示，​金門建築及振輝建築工程因違反三條條例，在觀塘裁判法院分別被判罰款8萬元及3萬元，即合共11萬元。

▼2021年10月24日將軍澳創新園致命意外▼

+2

警方當日上午10時17分工人報案，指將軍澳創新園駿日街12號一地盤有女工在一個約7米高的閣工作時，疑從地台孔洞意外墮下昏迷。勞工處今日表示，死者當時為已完成的廢料清理工作進行拍照記錄時，從樓層的一個孔洞墮下至下一層的地面受傷，在同日離世。

勞工處檢控金門建築及振輝建築工程違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（安全管理） 規例》的規定。

《職安健條例》超過20年未曾檢討，職安健條例一直被指無阻嚇力，立法會上周四（20日）三讀通過修訂有關條例，包括將檢控期限由半年延長至9個月，違例僱主的最高罰款由50萬元大幅調高至1,000萬元。

日出康城地盤工業意外　工人腳纏繩半空倒掛「吊吊揈」大埔日清食品廠工業意外　女工手掌遭機器夾住　消防救出送院油麻地水務署地盤工業意外　吊運中木板掉下　擊傷工人腳部建造業議會安全論壇　主席稱工業意外責無旁貸冀業界安全說到做到銅鑼灣餐廳罕見工業意外　男職員店內跣倒　昏迷送院搶救油麻地工業意外　地盤男工鐵枝插肩　消防流動醫療隊醫生合力救出將軍澳地盤工人暈倒　送院搶救不治　警列工業意外追查
工業意外
將軍澳
勞工處