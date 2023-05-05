港專物業管理課程｜全面培訓物管人才 有利職涯發展
香港建設發展蓬勃，每年樓宇落成量大，所需的物業管理人才與日俱增。香港專業進修學校（港專）開辦一系列兼讀制物業及設施管理課程，教授多元化而廣泛的物業管理服務知識。讓具備物業管理經驗，或有意投身業界的人士，捉緊發展機遇、提升專業知識和技能。即使經驗較淺，均可由證書課程起步，拾級而上至專業文憑，一步步裝備自己。部分課程更獲持續進修基金資助；不少畢業生同意課程專業、內容多元化。今年港專更開辦進階物業管理專業文憑（資歷架構第5級）課程，由多位具備豐富經驗的行業翹楚授教，課程內容以理論、實務與技巧兼備，深化學員對物業管理的知識，除對其日常工作甚有幫助外，更有利就業及升遷。
攝影：鄭子峰
課程涵蓋多元化物管範疇 邀業界翹楚分享案例 理論及實務技巧兼備
隨著都市發展，本地不同種類的物業及設施愈來愈多，如住宅、商廈及商場等，市場對物管界的人才需求甚為殷切。作為專業物業管理從業員，需具備全面的實務知識、溝通技巧和實戰經驗，方能與各持份者妥善溝通，並按照程序處理突發事故。物業及設施管理課程導師夏建輝先生（Raymond）續解釋，港專的物管課程是按照香港資歷架構的物業管理業《能力標準說明》設計。課程涵蓋物業管理業監管局（Property Management Services Authority, PMSA）所指明的7大職能範疇（環境管理、建築物維修保養、業戶管理及社區服務、設施管理、應用法律、財務及資產管理、人力資源管理）。Raymond表示，因物管業牽涉的範圍甚廣，故從業員更須「周身刀、張張利」，方能以批判思維分析、評估及整合，並作出恰當的判斷，繼而掌握帶領物業管理團隊在不同領域作出專業決策，達到企業所訂的目標。
港專的課程除了能夠深入淺出地向學員講解有關理論、條例、及實務守則等專業知識，導師更會於課堂上分享工作經驗及分析案例，加深學員對物業管理工作的了解，並從導師身上學習溝通、處事和應變技巧，「面對不同行業、教育程度不一的業主及居民組織，我們該如何透過溝通，讓他們明白實際情況。在面對投訴時，有時會被客人罵，甚至夾雜粗言穢語，這時更需要有較高的個人情緒智商。應先用心聆聽、了解需要，再不斷溝通及定時跟進，釐清疑問或誤解，並能有效解決問題。」Raymond說。
經驗較淺都可報讀「一條龍」升學階梯 畢業後擁牌照有助入行
Raymond留意到本地物業及設施數量、種類愈來愈多，認同物業管理行業是一個充滿機遇的朝陽行業，同時物業管理從業員的薪酬及福利更不斷攀升。港專的物管課程提供「一條龍」升學階梯，即使經驗較淺但有志入行的人士，仍可先報讀物業管理督導證書（資歷架構第3級），再按個人需要，分階段升讀物業及設施管理專業文憑（資歷架構第4級）、進階物業管理專業文憑（資歷架構第5級）。修畢物業及設施管理專業文憑（資歷架構第4級）後即可申請物業管理人（第2級）牌照，對之後就業、晉升均有幫助。Raymond指物管業著重知識與經驗，部分任職物業主任的學生，畢業後均升職至高級物業主任，甚至經理級職位。
畢業生：港專導師耐心教導、分享經驗 彼此亦師亦友
物業及設施管理專業文憑畢業生陳學斌（Ben）便是Raymond的學生之一，畢業後更獲Raymond介紹至其公司工作。Raymond認為Ben勤力好學，而且會主動發問、向導師請教意見，課堂表現及成績均十分良好。而在Ben眼中，Raymond是個樂於分享經驗的前輩，從他身上學到不少處事態度及技巧。Ben續指，港專的導師不但經驗豐富，更會定期關心學生的學習進度，提供支援和給予鼓勵，「遇有任何不明白的地方，他們都會詳細解答，這裡的教師、職員都很有人情味。書本的理論只是紙上談兵，但每個物業管理個案都可以有變化，不能『一本通書睇到老』。導師們的教學方法生動，又有耐心，即使面對沉悶的條例，都能令我們產生學習興趣。」Ben說。
回想當初選擇報讀港專的原因，Ben直言最吸引的是課程涵蓋多元化範疇，可以全面而深入地探討不同物管服務的內容。「科目分得多、拆得細，對管理工作絕對有幫助，而具備專業而全面的知識，更有利處理危急應變。導師們都是經驗豐富的前輩，從他們的分享之中，可獲得在書本或筆記外的知識及資訊，並可從他們身上吸收處事技巧。我管理的屋苑每日都發生很多事故，如維修工程問題、違例泊車、上下樓層滲水，甚至業戶之間的衝突，許多時下課後我都會向導師請教，他們便憑自身經驗教我如何處理，也教我該如何預防及減少問題惡化。」
報讀後全面提升專業知識 更有自信協調屋苑事故及衝突
港專的物管課程亦牽涉會所管理、園藝管理及法律應用等範疇，Ben坦言可立即活學活用，他於營地工作時，便能於樹木健康管理、除蟲方法以及排水問題向營區設施負責人提供專業意見。另有一次屋苑發生工程人員滑倒受傷的意外，他亦能沿用法律課學到的知識，向法團、清潔公司及承辦商清楚解釋，有關法律責任和賠償問題，再按程序交由律師處理。作為與各持份者溝通、協調的中間人，Ben大讚課程令他的工作更加得心應手：「擁有專業知識後，方能更有自信、更清晰地按條例內容陳述，不再像以往般空泛地『吹水』，而住戶、法團也會覺得我們是專業的。」
新課程更有利職涯發展
修畢物業及設施管理專業文憑（資歷架構第4級）課程後，學員便具備資格，可申請物業管理人（第2級）牌照。Ben指此牌照是行業的「入場券」，「牌照同資歷證明在行內非常重要。縱然行內有不少經驗豐富的從業員，但隨物業管理發展愈來愈具規模，加上物業管理監管局已正式訂立發牌制度，擁有相關專業資格及認可是大勢所趨。」故他準備報讀港專進階物業管理專業文憑（資歷架構第5級）課程，再進一步鞏固其物管的專業，「有牌照在手，對面試、升職有好大幫助，現以高級物業經理為目標進發。再者，我留意到此課程比4級更深入，盼可繼續強化自身物業管理知識，儲更多經驗，令自己更加專業。」
港專物業管理課程資訊（兼讀制）：https://bit.ly/40Mz9d2
• 進階物業管理專業文憑（資歷架構第5級）
• 物業及設施管理專業文憑（資歷架構第4級）
• 物業管理督導證書（資歷架構第3級）