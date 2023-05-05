港專物業管理課程｜全面培訓物管人才　有利職涯發展

香港建設發展蓬勃，每年樓宇落成量大，所需的物業管理人才與日俱增。香港專業進修學校（港專）開辦一系列兼讀制物業及設施管理課程，教授多元化而廣泛的物業管理服務知識。讓具備物業管理經驗，或有意投身業界的人士，捉緊發展機遇、提升專業知識和技能。即使經驗較淺，均可由證書課程起步，拾級而上至專業文憑，一步步裝備自己。部分課程更獲持續進修基金資助；不少畢業生同意課程專業、內容多元化。今年港專更開辦進階物業管理專業文憑（資歷架構第5級）課程，由多位具備豐富經驗的行業翹楚授教，課程內容以理論、實務與技巧兼備，深化學員對物業管理的知識，除對其日常工作甚有幫助外，更有利就業及升遷。

攝影：鄭子峰



課程涵蓋多元化物管範疇 邀業界翹楚分享案例 理論及實務技巧兼備

隨著都市發展，本地不同種類的物業及設施愈來愈多，如住宅、商廈及商場等，市場對物管界的人才需求甚為殷切。作為專業物業管理從業員，需具備全面的實務知識、溝通技巧和實戰經驗，方能與各持份者妥善溝通，並按照程序處理突發事故。物業及設施管理課程導師夏建輝先生（Raymond）續解釋，港專的物管課程是按照香港資歷架構的物業管理業《能力標準說明》設計。課程涵蓋物業管理業監管局（Property Management Services Authority, PMSA）所指明的7大職能範疇（環境管理、建築物維修保養、業戶管理及社區服務、設施管理、應用法律、財務及資產管理、人力資源管理）。Raymond表示，因物管業牽涉的範圍甚廣，故從業員更須「周身刀、張張利」，方能以批判思維分析、評估及整合，並作出恰當的判斷，繼而掌握帶領物業管理團隊在不同領域作出專業決策，達到企業所訂的目標。

港專的課程除了能夠深入淺出地向學員講解有關理論、條例、及實務守則等專業知識，導師更會於課堂上分享工作經驗及分析案例，加深學員對物業管理工作的了解，並從導師身上學習溝通、處事和應變技巧，「面對不同行業、教育程度不一的業主及居民組織，我們該如何透過溝通，讓他們明白實際情況。在面對投訴時，有時會被客人罵，甚至夾雜粗言穢語，這時更需要有較高的個人情緒智商。應先用心聆聽、了解需要，再不斷溝通及定時跟進，釐清疑問或誤解，並能有效解決問題。」Raymond說。

經驗較淺都可報讀「一條龍」升學階梯 畢業後擁牌照有助入行

Raymond留意到本地物業及設施數量、種類愈來愈多，認同物業管理行業是一個充滿機遇的朝陽行業，同時物業管理從業員的薪酬及福利更不斷攀升。港專的物管課程提供「一條龍」升學階梯，即使經驗較淺但有志入行的人士，仍可先報讀物業管理督導證書（資歷架構第3級），再按個人需要，分階段升讀物業及設施管理專業文憑（資歷架構第4級）、進階物業管理專業文憑（資歷架構第5級）。修畢物業及設施管理專業文憑（資歷架構第4級）後即可申請物業管理人（第2級）牌照，對之後就業、晉升均有幫助。Raymond指物管業著重知識與經驗，部分任職物業主任的學生，畢業後均升職至高級物業主任，甚至經理級職位。

物業及設施管理課程導師夏建輝指港專的物業及設施管理課程主要以廣東話教授，能讓學員易於掌握不同行業的「術語」，有助溝通。

畢業生：港專導師耐心教導、分享經驗 彼此亦師亦友

物業及設施管理專業文憑畢業生陳學斌（Ben）便是Raymond的學生之一，畢業後更獲Raymond介紹至其公司工作。Raymond認為Ben勤力好學，而且會主動發問、向導師請教意見，課堂表現及成績均十分良好。而在Ben眼中，Raymond是個樂於分享經驗的前輩，從他身上學到不少處事態度及技巧。Ben續指，港專的導師不但經驗豐富，更會定期關心學生的學習進度，提供支援和給予鼓勵，「遇有任何不明白的地方，他們都會詳細解答，這裡的教師、職員都很有人情味。書本的理論只是紙上談兵，但每個物業管理個案都可以有變化，不能『一本通書睇到老』。導師們的教學方法生動，又有耐心，即使面對沉悶的條例，都能令我們產生學習興趣。」Ben說。

回想當初選擇報讀港專的原因，Ben直言最吸引的是課程涵蓋多元化範疇，可以全面而深入地探討不同物管服務的內容。「科目分得多、拆得細，對管理工作絕對有幫助，而具備專業而全面的知識，更有利處理危急應變。導師們都是經驗豐富的前輩，從他們的分享之中，可獲得在書本或筆記外的知識及資訊，並可從他們身上吸收處事技巧。我管理的屋苑每日都發生很多事故，如維修工程問題、違例泊車、上下樓層滲水，甚至業戶之間的衝突，許多時下課後我都會向導師請教，他們便憑自身經驗教我如何處理，也教我該如何預防及減少問題惡化。」

報讀後全面提升專業知識 更有自信協調屋苑事故及衝突

港專的物管課程亦牽涉會所管理、園藝管理及法律應用等範疇，Ben坦言可立即活學活用，他於營地工作時，便能於樹木健康管理、除蟲方法以及排水問題向營區設施負責人提供專業意見。另有一次屋苑發生工程人員滑倒受傷的意外，他亦能沿用法律課學到的知識，向法團、清潔公司及承辦商清楚解釋，有關法律責任和賠償問題，再按程序交由律師處理。作為與各持份者溝通、協調的中間人，Ben大讚課程令他的工作更加得心應手：「擁有專業知識後，方能更有自信、更清晰地按條例內容陳述，不再像以往般空泛地『吹水』，而住戶、法團也會覺得我們是專業的。」

物業及設施管理專業文憑畢業生陳學斌指，在課程教授的人力資源管理相關知識中，除學到招聘、人才培訓外，也要學習如何挽留人才。現在學懂須了解員工需要，也知道該使用哪些標準以評核其去留。

新課程更有利職涯發展

修畢物業及設施管理專業文憑（資歷架構第4級）課程後，學員便具備資格，可申請物業管理人（第2級）牌照。Ben指此牌照是行業的「入場券」，「牌照同資歷證明在行內非常重要。縱然行內有不少經驗豐富的從業員，但隨物業管理發展愈來愈具規模，加上物業管理監管局已正式訂立發牌制度，擁有相關專業資格及認可是大勢所趨。」故他準備報讀港專進階物業管理專業文憑（資歷架構第5級）課程，再進一步鞏固其物管的專業，「有牌照在手，對面試、升職有好大幫助，現以高級物業經理為目標進發。再者，我留意到此課程比4級更深入，盼可繼續強化自身物業管理知識，儲更多經驗，令自己更加專業。」

Ben（左）形容與Raymond（右）亦師亦友，Raymond樂於分享行業經驗，讓Ben從中學習更多危機處理的技巧和心態。

港專物業管理課程資訊（兼讀制）：https://bit.ly/40Mz9d2

• 進階物業管理專業文憑（資歷架構第5級）

• 物業及設施管理專業文憑（資歷架構第4級）

• 物業管理督導證書（資歷架構第3級）