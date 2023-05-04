東亞前經理認受賄為中介公司客戶開戶　收款逾29萬　明年1月判刑

東亞銀行一名前客戶經理，涉嫌收取報酬為中介公司的客戶開立戶口，並疑使用假入境處標籤副本，訛稱部份客戶辦理手續時身在香港，涉收款額約29萬元。前經理今(4日)在區域法院承認收受利益等7項罪，法官葉佐文把案押後至明年1月10日判刑，被告准繼續保釋。



被告黎賜慧，39歲，東亞銀行有限公司(東亞銀行)時任高級客戶經理，承認6項串謀使代理人接受利益，及一項串謀使用虛假文書的副本罪，指他在2018年12月至2021年3月期間犯案。

被告黎賜慧在區域法院承認收受利利益及使用假文書副本等7項罪名。

被告案發時是金鐘分行的客戶經理

案情指，被告在案發期間，在東亞銀行金鐘分行當高級客戶經理，職責包括協助客戶開立帳戶。涉案的兩間公司：香港和創商務秘書有限公司(和創)，及香港智盈諮詢顧問有限公司(智盈)，同為中介公司，為客戶提供秘書服務，陳栢材為和創顧問，柯莹莹則是智盈的營運者。

為客開戶每申請收1萬至1.5萬元

陳栢材於2019年底向被告稱可轉介客戶在東亞銀行開戶，如被告能協助，每宗申請可獲報酬3千至4千元，被告同意陳的建議。陳其後叫被告幫他的一名客戶開戶，被告收取報酬1萬2千元。陳其後再要求被告助其客戶開戶，被告每宗申請收取報酬1萬至1萬5千元不等。

亦有為另3間中介公司的客戶開戶口

此外，被告又分別與另外三名中介公司營運者或代表見面，並同意協助他們轉介的客戶在東亞開戶口，被告就每宗申請收取報酬2千至1萬元不等，有關賄款逾290,000元。

用假文件訛稱8名客戶開戶時在港

東亞銀行要求公司帳戶的申請人，須親身到分行辦理開戶手續，以符合盡職審查要求。被告與柯莹莹串謀向東亞銀行提交8份虛假入境標籤副本，訛稱8名申請人在開戶時身在香港。惟廉署調查發現，該8人開戶時並沒有訪港。

陳栢材與柯莹莹亦因涉案同被廉署起訴。兩人於2022年12月14日在區域法院承認共6項有關貪污及使用虛假文書的罪名，分別判囚12個月及4個月。

案件編號：DCCC 174/2022