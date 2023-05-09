照護食｜社聯發布首份指引　按食物狀態分9級　標籤附咀嚼力要求

「照護食」意思是專為有吞嚥困難人士而設的飲食，香港一直未有統一標準及指引，令吞嚥困難人士及其照顧者在選擇產品時存困難。社聯今日（9日）發布香港首份《照護食標準指引》，設計9款照護食標籤，為製作及購買照護食產品時提供參考依據。



社聯發布香港首份《照護食標準指引》，並設計9款照護食標籤，冀為各界人士在製作及購買照護食產品時提供參考。（社聯提供）

社聯指，香港過去並無統一的照護食標準，市場上不同機構、院舍及產品供應商各有準則及應用，令消費者在選購上會有一定困難。

據社聯2019年進行的調查，發現院舍員工及家居照顧者均認為有清晰的「照護食」標準及指引十分重要，如列明食物的軟硬度、營養成分等，以便他們為被有吞嚥困難的人士選擇合適照護食食品。

社聯與香港中文大學食品研究中心及香港大學吞嚥研究所合作，以「國際吞嚥障礙飲食標準」為基礎，附加科學化的數據，包括食物的軟硬度、附著力及凝聚力，並提供照護食標籤、烹調指引等，制定成本港首份《照護食標準指引》，並於今日發布。

指引也包括9款照護食標籤，按食物及飲品的狀態會劃分為9個等級，例如稀薄如水為0級，細碎及濕軟為5級，至於7級則為食物原狀。而在各級照護食標籤上，會附有文字說明適用人士、該照顧者的狀態及大小、咀嚼力要求及流動速度。

指引也有教導大眾如何測試照護食屬於哪個等級，包括列明一般個人照顧者或院舍人員可如何以餐叉、餐匙及針筒測試食物和飲品的形態。而食品生產商則應使用特定測試儀器取得科學化數據，以更精準地生產照護食產品。

港大教育學院吞嚥研究所所長暨副教授陳文琪表示，吞嚥困難人士及照顧者往往在準備飲食時感到迷惘，擔心是否安全及合乎規格，認為指引有助大眾了解照護食的不同等級、與吞嚥困難狀況的關係、並學習如何測試照護食，以製作更安全、更專業的照護食給吞嚥困難人士享用。社聯行政總裁蔡海偉期望，指引能推動業界發展，擴大供應，令大眾更了解照護食，掌握製作及簡易測試方法。

社聯建議，政府、公營機構採納照護食標準指引，透過其轄下單位向服務使用者及其照顧者介紹相關指引，讓他們了解烹調照護食及測試食物等級的方法，支援他們的飲食及健康需要。

社聯亦建議政府增撥資源為前線員工進行培訓，並且進行公眾教育，透過社區服務單位讓公眾認識吞嚥困難問題及照護食，讓社區上的吞嚥困難人士及其照顧者都能掌握烹調、餵食和測試技巧。