經痛｜近半朱古力瘤患者五年內復發　把握停藥兩年黃金期「造人」

不少女性誤以為經痛是必然現象，但有可能患上俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位症，需要持續接受藥物治療，否則病情惡化或要切除子宮。36歲的Rachel長期飽受經痛折磨，確診子宮內膜異位症後需要即時切除腫瘤，其後仍要長期服用荷爾蒙藥物控制病情；七年後她因備孕停藥引致舊病復發，結果痛症加劇。婦產科專科醫生張凱晴提醒，病患只有透過持續的藥物治療，方可減低疼痛症狀，預防復發。



36歲的Rachel長期飽受經痛折磨，確診子宮內膜異位症後需要即時切除腫瘤，其後仍要長期服用荷爾蒙藥物控制病情；七年後她因備孕停藥引致舊病復發，結果痛症加劇。（受訪者提供）

長期經痛是先兆

持續治療免捱刀

子宮內膜異位症患者Rachel在確診前長期飽受經痛困擾，一直認為服用普通止痛藥就可以紓緩痛楚。有次飯後痛至頭暈及出現嘔吐，入院求醫確診子宮內膜異位症，腫瘤已經擴大至直徑11厘米，必須立即切除。不過，目前沒有徹底根治子宮內膜異位症的方法，手術切除也非一了百了，術後仍需長期口服荷爾蒙藥物控制病情，才能有效紓緩經痛。

「如果生仔是十級痛，經痛也有七級痛。」七年後，Rachel因為備孕停藥兩年，結果引致痛症復發並加劇，「對比之下，唔食藥仲恐怖，所以一定要食藥，起碼可以有正常生活。」Rachel感嘆，若能更早認識「朱古力瘤」這疾病，會及時求醫並接受藥物治療。

婦產科專科醫生張凱晴提醒，子宮內膜異位症病患只有透過持續的藥物治療，方可減低疼痛症狀，預防復發。（受訪者提供）

手術治標不治本

長期服藥防復發

Rachel的「痛苦」並非特例。婦產科專科醫生張凱晴指出，不少女士在診所接受超聲波檢查時確診子宮內膜異位症，像Rachel一樣馬上接受手術切除朱古力瘤，但就算經過手術治療，患者也要持續服藥才能控制病情，「因為女性體內的雌激素會刺激朱古力瘤生長，口服荷爾蒙藥物如黃體酮才能降低雌激素水平，縮減子宮内膜異位組織的生長。」

張凱晴提到，曾有患者在24歲時確診並接受手術，惟術後未有持續用藥，數年後需要再「捱多一刀」，可見缺乏藥物控制病情下，朱古力瘤復發機會非常高，而且不斷循環。

一些患者本身抗拒食藥，一些患者則像Rachel那樣因為生育計劃而停藥。事實上，朱古力瘤會隨着每次月經周期而慢慢增大，所以打算生育的患者往往需要與時間競賽，把握停藥後的兩年「黃金期」積極「造人」，方能避免朱古力瘤復發而影響懷孕的機會。

朱古力瘤會隨着每次月經周期而慢慢增大，所以打算生育的患者往往需要與時間競賽，把握停藥後的兩年「黃金期」積極「造人」。（受訪者提供）

近半患者五年內復發

若備孕需與時間競賽

「若非計劃生育或停經，一般不建議患者停藥。」張凱晴表示，患者在停藥兩個月後便可回復正常生育能力，但有兩成患者會在兩年後復發，另有近半會在五年內復發。

Rachel受盡停藥之苦和備孕壓力，一度陷入情緒低潮，最終選擇人工受孕，成功誕下女兒。張凱晴提醒，患者在分娩及在停止餵哺母乳後，仍須重新接受持續的藥物治療，以減慢囊腫生長及變大，甚至萎縮，直至停經為止。

張凱晴總結，子宮內膜異位屬慢性疾病，患者切勿忽視持續服藥以減輕痛症和預防復發的必要性，即使要停藥，也應先徵詢醫生意見。如果朱古力瘤不大於4-5厘米，且沒有爆裂風險，患者可長期服用口服荷爾蒙藥物直至停經；如果病變範圍較大，則需盡快進行手術切除，但倘不持續服藥仍有較大機會引致復發，嚴重者更可能要切除子宮。