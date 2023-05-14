東區醫院引入單人高壓氧治療艙　可隔離使用更靈活　輪候時間減半

位於東區尤德夫人那打素醫院的全港首個駐院高壓氧治療中心啟用超過4年，正使用的多人治療艙每日只能服務兩次，等候高壓氧治療病人輪候時間長達一年。東區醫院遂引入兩個單人治療艙，主要用於治療穩定的慢性病症以及為患傳染性疾病病人作隔離治療，下月起投入服務，預計高壓氧治療中心每月服務人次可提升一倍，病人輪候高壓氧治療時間可減半。



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高壓氧治療可增加身體組織中氧氣份壓，從而消除血管氣泡阻塞，並可縮小體內氣泡大小，促進血管增生、改善白血球功能、減少水、抗菌、促進造骨細胞形成。

東區醫院高壓氧治療中心4年服務6,300人次

東區醫院的高壓氧治療中心多人治療艙2018年9月投入服務，高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華指，多人治療艙初期主要處理危重及緊急病症，至今已服務約2,000人次，而2021年1月起為非緊急的慢性病症病人提供治療，至今服務超過4,300人次。

高壓氧治療艙最常用於一氧化碳中毒

殷指，高壓氧治療艙最常用於治療一氧化碳中毒，佔整體使用的40%，其次為放射性治療後發創傷，佔19%，而俗稱「眼中風」的中心視網膜動脈阻塞則佔約16%。

多人治療艙每日開艙兩次 慢性病病人輪候時間或長達一年

多人治療艙最多可同時治理8名慢性病患者及2名重症病人，每次必須有一名醫護人員進入艙內，但醫護人員每24小時只能入艙工作一次。目前多人治療艙每日開艙兩次，每次治療時間約為兩小時，平均每月為非緊急的慢性病症病人服務約150人次。

引入兩個單人治療艙 每個每日開艙四次 服務人次料倍升

然而，目前仍有約60名慢性病症病人輪候高壓氧治療，等候時間長達一年。院方再引入兩個單人治療艙，每個單人治療艙每天可為病人提供4次服務，期望可提升高壓氧治療中心的服務效率至每月服務約300人次，病人輪候時間縮短一半。

高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華（左）指，有別於多人治療艙，病人於單人治療艙接受治療期間，醫護人員不會進入艙內，只會於艙外監察及進行支援，有助院方靈活調配人手。（梁鵬威攝）

醫護毋須進入單人艙 可更靈活調配人手

殷榮華說，有別於多人治療艙，病人於單人治療艙接受治療期間，醫護人員不會進入艙內，只會於艙外監察及進行支援，有助院方靈活調配人手。單人主要用於治療穩定的慢性病症，可因應個別病人的狀況調節治療療，增加治療病人的靈活性，亦可為患傳染性疾病的病人作隔離治療，有助感染控制。

右眼曾短暫失明 現回復六至七成視力 病人歐陽先生：高壓氧治療過程簡單

病人歐陽先生去年12月由於右眼短暫性失明求醫，證實為中央視網膜閉塞後，隨即獲轉介至高壓氧治療中心接受一共10次治療。他表示，治療過程很簡單、很舒服，容易入睡，治療後右眼視野漸漸由全黑轉為黑白，再由黑白轉為模糊彩色影像。他引述醫生所指，眼球內水腫、充血的情況急促減退，視力由0.6好轉為0.8，目前他只需3個月檢查一次。

病人歐陽先生於去年12月由於中央視網膜閉塞，曾於高壓氧治療中心接受治療，形容治療過程很舒服，容易入睡。（梁鵬威攝）

殷榮華表示，中央視網膜閉塞患者嚴重程度可令病人突然之間喪失視力，倘不使用高壓氧治療，少於兩成病人病情會好轉；反之，提供接受高壓氧治療服務後，超過六成病人視力會出現某程度上的進步，如歐陽先生回復原本約六至七成的視力，屬相當理想。