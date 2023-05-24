恒生助青年企業家開拓大灣區

自通關以來，內地與香港的商貿及人才互動日趨頻繁，各機構紛紛希望把握大灣區更緊密經濟往來的商機。香港貿發局日前舉辦了通關後在內地首個商貿論壇「SmartHK推動高質發展·香港論壇」，獲得香港企業積極支持，當中恒生銀行更獨家贊助其中的亮點項目「大灣區青年企業家峰會」專題論壇。



特首李家超（中）、廣東省副省長張新（前排右三）、貿發局主席林建岳博士（前排左二）及總裁方舜文（前排右二）於SmartHK期間，參觀恒生的展覽單位。恒生執行董事兼行政總裁施穎茵（前排左三）介紹該行為兩地客戶提供的服務。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，大灣區機遇不僅局限於大企業，青年企業家亦是推進大灣區建設的重要力量。恒生一直與青年創業家同行，為他們提供資金、創業諮詢、培訓等，全方位支持初創拓展至大灣區。她續稱，貿發局提供「大灣區青年企業家峰會」平台，連接了香港與內地企業，為大灣區發展出一分力。

恒生支持貿發局於全面通關後在內地復辦的首個商貿論壇SmartHK，並獨家贊助其「大灣區青年企業家峰會」。圖為香港貿發局總裁方舜文（右）及恒生執行董事兼行政總裁施穎茵（左）。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵在SmartHK「大灣區青年企業家峰會」上致辭。

「大灣區青年企業家峰會」於廣州舉行，吸引過百位兩地企業家及青年創業家參與。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵、香港貿易發展局副總裁劉會平，以及8位來自不同行業的品牌創辦人、行業翹楚及青年企業家聚首一堂，分享他們在大灣區開創業務的機遇、挑戰及心得，並剖析創投及銀行在過程中擔當的重要角色。

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵（左八）及貿發局副總裁劉會平（左七），以及一眾恒生管理層和講者與百多位已創業或有志創業的年輕人參與「大灣區青年企業家峰會」。

施穎茵續稱，國家近年大力推動大灣區建設，深化合作互動。灣區內各城市有不同的優勢，各城市之間只要加強合作，絕對可以達致共贏，創建一個理想和廣闊的投資及營商環境。

百多名兩地企業家及青年企業家到場參與「大灣區青年企業家峰會」，展現大灣區豐盛充沛的營商活力。

據了解，恒生今次支持的粵港合作週為兩星期，恒生一眾專業理財團隊亦有參與周邊多項活動，另外恒生中國亦有積極參與，舉辦「2023粵港澳大灣區創新經濟高峰論壇」及「2023恒生中國大灣區財富論壇-深圳場」，聯繫粵港兩地企業家，展示兩地優勢之餘，亦積極把握大灣區發展新機遇，推動大灣區的高質量發展。

該行指出，目前恒生中國的金融業務已經覆蓋大灣區所有內地城市，大灣區亦佔恒生中國業務約三分之一。隨着大灣區的財富管理需求及營商動力日趨活躍，恒生已先後分別在中環、上水及廣州增設跨境財富管理中心和跨境理財專隊，另為企業特設大灣區專員，再加上先進的數碼銀行服務，全方位方便客戶籌謀大灣區理財及營商計劃。