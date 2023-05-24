恒生助青年企業家開拓大灣區
自通關以來，內地與香港的商貿及人才互動日趨頻繁，各機構紛紛希望把握大灣區更緊密經濟往來的商機。香港貿發局日前舉辦了通關後在內地首個商貿論壇「SmartHK推動高質發展·香港論壇」，獲得香港企業積極支持，當中恒生銀行更獨家贊助其中的亮點項目「大灣區青年企業家峰會」專題論壇。
恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，大灣區機遇不僅局限於大企業，青年企業家亦是推進大灣區建設的重要力量。恒生一直與青年創業家同行，為他們提供資金、創業諮詢、培訓等，全方位支持初創拓展至大灣區。她續稱，貿發局提供「大灣區青年企業家峰會」平台，連接了香港與內地企業，為大灣區發展出一分力。
「大灣區青年企業家峰會」於廣州舉行，吸引過百位兩地企業家及青年創業家參與。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵、香港貿易發展局副總裁劉會平，以及8位來自不同行業的品牌創辦人、行業翹楚及青年企業家聚首一堂，分享他們在大灣區開創業務的機遇、挑戰及心得，並剖析創投及銀行在過程中擔當的重要角色。
施穎茵續稱，國家近年大力推動大灣區建設，深化合作互動。灣區內各城市有不同的優勢，各城市之間只要加強合作，絕對可以達致共贏，創建一個理想和廣闊的投資及營商環境。
據了解，恒生今次支持的粵港合作週為兩星期，恒生一眾專業理財團隊亦有參與周邊多項活動，另外恒生中國亦有積極參與，舉辦「2023粵港澳大灣區創新經濟高峰論壇」及「2023恒生中國大灣區財富論壇-深圳場」，聯繫粵港兩地企業家，展示兩地優勢之餘，亦積極把握大灣區發展新機遇，推動大灣區的高質量發展。
該行指出，目前恒生中國的金融業務已經覆蓋大灣區所有內地城市，大灣區亦佔恒生中國業務約三分之一。隨着大灣區的財富管理需求及營商動力日趨活躍，恒生已先後分別在中環、上水及廣州增設跨境財富管理中心和跨境理財專隊，另為企業特設大灣區專員，再加上先進的數碼銀行服務，全方位方便客戶籌謀大灣區理財及營商計劃。