淡水龜偷獵猖獗通關後更嚴重　三品種瀕臨絕種學者促設專隊執法

今日（23日）是世界龜鱉日，嶺南大學科學教研組一項調查發現，三種香港野生淡水龜瀕臨絕跡，分別是金錢龜、大頭龜及眼斑水龜，當中眼斑水龜數量不足100隻。團隊指，本地野生淡水龜有價有市，多年來屢被非法狩獵，根據監測點顯示，通關後偷獵情況更嚴重，若政府不再加以制止，預計本地淡水龜種群可於3至5年内滅絕。團隊促請漁護署設立專隊執法，針對性夜間巡邏，打擊猖獗的盗獵淡水龜活動。



宋亦希估計現時香港野外的成年眼斑水龜不足一百隻。（歐嘉樂攝）

金錢龜「好意頭」 被捕捉情況最嚴重 過去數十年無發現其幼龜

香港是數種全球受威脅淡水龜物種的最後重要據點，包括兩種極危物種的金錢龜和大頭龜，以及一種瀕危物種眼斑水龜。嶺大科學教研組在過往15年一直研究和監測本港淡水龜種群，發現這三個物種因被非法捕獵而瀕臨絕跡。嶺大科學教研組助理教授宋亦希表示，由於淡水龜物種罕有，尤其是金錢龜有「好意頭」的象徵，在寵物市場中很受歡迎，結果成為偷獵對象。

團隊發現，金錢龜是最嚴重被捕捉的物種，過去數十年從没有發現過幼龜，很可能已經功能性滅絕，即使仍有個體可被發現，但難以繁殖。此外，在近九成的研究地點，大頭龜和眼斑水龜的野生種群巳經消失，或因成體、即完整發育的少於兩隻，不具繁殖能力，現在只剩零星的殘存種群。

團隊發現，金錢龜是最嚴重被捕是的物種，過去數十年從没有發現過幼龜，很可能已經功能性滅絕。（歐嘉樂攝）

通關後捕獵者增 大部分疑內地到港

團隊在所有地點設置紅外線相機偵測捕獵者，過去五年的監測顯示，所有較健康龜族群聚居的地方，均發現捕獵者或捕龜籠，在通關後更經常偵測到捕獵者，當中大部份的裝束、語言都與本地人不同，懷疑是由內地到港。團隊發現，以往一年內由紅外線鏡頭所監測到的非法捕獵有約5至10宗；通關後單以2月中至3月中，就有偷獵團體於三星期間，在紅外線鏡頭中出現六至七次。而在過去五年，一半以上的殘存種群的龜，數量出現了嚴重下降。

宋亦希估計，現時香港野外的成年大頭龜只剩數百隻，而成年眼斑水龜則不足一百隻。鑑於它們的繁殖率低且需長時問達至性成熟，淡水龜在捕獵後難以恢復。如果目前的捕獵活動持續，香港的淡水龜種群可能會在三至五年内滅絕。

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「夜晚有賊但係冇警察」 促漁護署成立專隊夜間巡邏執法

他續指漁護署在調查和執法方面的能力有限，「知道佢哋（偷獵者）一路係咁，但執法係唔到位。」他建議警務處與漁農自然護理署建立合作行動協議，以促進香港警務處例行和積極參與調查和執法捕獵和非法野生動物貿易，情況類似於非法採伐土沉香樹的行動協議。

宋亦希亦指出，漁護署晚上並無恆常執法人手，形容情況是「夜晚有賊但係冇警察」，郊野公園成為偷獵天堂，認為漁護署應成立專門的反捕獵執法隊伍，定期展開有針對性的夜間巡邏。另外他認為，有需要審視和修改相關法律的現行不足，包括第 170 章《野生動物保護條例》及第 208 章《郊野公園條例》。他指過往即使有捕獵者被起訴定罪，亦僅被罰款5,000元，遠低於販賣一隻淡水龜的價錢，阻嚇力欠佳。