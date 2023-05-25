HOFEX 2023吸引逾三萬買家參觀　推動國際餐飲業疫後交流

由亞洲英富曼會展有限公司舉辦的亞洲頂尖國際食品餐飲及酒店設備展2023（下稱HOFEX 2023）5月10至12日假香港會議展覽中心圓滿結束。隨著疫情放緩和通關，一連三日的HOFEX 2023帶來了超過 1,200 家國際及本地參展商品牌，吸引超過30,000名買家到場參觀。此外，香港國際美食大獎、香港專業調酒師挑戰賽、首屆香港國際啤酒獎等一系列現場活動及同場舉行的國際葡萄酒與烈酒貿易展覽會亦順利舉行，推動國際餐飲業在疫情後的交流。



HOFEX重新連接國際 參展商和買家均來自多國

兩年一度的HOFEX創立於1987年，旨在將環球上乘美食、高級飲料和頂尖款待設備引入亞洲。這個有36年歷史的展覽現已成為亞洲頂級國際食品餐飲及酒店設備展，而今屆隨著疫情放緩和香港通關，活動再次迎來熱鬧的氣氛。HOFEX 2023集合了超過 1,200 間國際和本地參展商品牌，均來自法國、意大利和美國等 16 個國家和地區。此外，今屆亦吸引了來自64個國家和地區、合共30,823名買家到場參觀。在今屆新增的特邀買家計劃下，有多位東南亞酒店、餐廳和進出口商管理層的買家和決策者受邀來訪，促成了超過 2,000 個商貿洽談，成功重啟和推動國際餐飲業在疫情後的交流。

港澳代表分途奪HKICC金紫荊杯兩項大獎

HOFEX 2023除了展出國際的美饌佳釀和酒店業界的最新產品外，還舉辦了不少國際級活動，當中包括世界級廚藝大賽「香港國際美食大獎2023」。HKICC由HOFEX跟香港廚師協會合辦，獲世界廚師協會認證，致力培訓優秀人才和提升業界標準。今屆賽事吸引了超過300位來自亞太區的廚師和學徒參賽，最終西式熱盤烹調 - 金紫荊杯由代表香港會議展覽中心的Mr. Ngan Siu Fung奪得，而中式熱盤烹調 - 金紫荊杯就由澳門美獅美高梅的Mr. Duan Ningning勝出。現場下午茶比賽 - 最優秀獎的得獎者是香港帝苑酒店的Mr. Leung Wing Kai和Mr. Ng Yuk Shing，牛角包及丹麥酥組別就由香港享樂烘焙的Mr. Lai Lam Yam贏得最佳經典牛角包和最佳丹麥酥兩個獎。

西式熱盤烹調 - 金紫荊杯：Mr. Ngan Siu Fung（香港會議展覽中心）

中式熱盤烹調 - 金紫荊杯：Mr. Duan Ningning（澳門美獅美高梅）

現場下午茶比賽 - 最優秀獎：Mr. Leung Wing Kai、Mr. Ng Yuk Shing（香港帝苑酒店）

最佳經典牛角包、最佳丹麥酥：Mr. Lai Lam Yam（香港享樂烘焙）

香港專業調酒師挑戰賽2023競爭激烈 雙季軍令人驚喜

HOFEX 2023的另一個重頭戲是香港專業調酒師挑戰賽2023，多位來自港澳的調酒師在台上展示引人入勝的雞尾酒製作工藝，最終香港柏寧酒店的Ms. Yung Yuen Ting成為冠軍，而亞軍則是澳門Antica Trattoria的Mr. Lennon Rebadavia。由於今屆賽事異常激烈，而評審經過多番討論後，決定選出雙季軍，分別是同樣來自澳門Antica Trattoria的Mr. Raniel Pornela，以及香港板神鉄板燒日本料理的Mr. Joker Ngan。此外，最佳新秀獎的兩位得主是香港國際廚藝學院的Mr. Sunny Leung，以及香港Uncle Ming’s Whisky Bar的Ms. Naomi Chu。

冠軍：Ms. Yung Yuen Ting（右四）亞軍：Mr. Lennon Rebadavia（左二）、季軍：Mr. Raniel Pornela（右三）/Mr. Joker Ngan（右二）、最佳新秀獎：Mr. Sunny Leung（左一）/ Ms. Naomi Chu（右一）

首屆香港國際啤酒獎 少爺啤奪5獎成大贏家

前兩個賽事有多年歷史，而HOFEX 2023同時亦跟香港精釀啤酒協會合辦第一屆香港國際啤酒獎，由專業評審選出8個類別的冠軍和全場總冠軍。最終少爺啤共奪5個獎項成大贏家，包括全場總冠軍，其餘得獎者分別為獅子山啤、Carbon Brews和香港啤酒有限公司。

全場總冠軍：夜鶯與玫瑰（少爺啤）

多間外國企業組團參加國際葡萄酒與烈酒貿易展覽會

最後，國際葡萄酒與烈酒貿易展覽會2023亦是HOFEX的焦點之一，展出優質的葡萄酒、烈酒、設備和配件。今屆有多間外國企業以國家名義組團參展，包括德國聯邦食品及農業部組織的德國館、法國商務部組織的法國館和今年焦點的寧夏展團等等。其中重點活動為葡萄酒論壇，由多位星級講者傳授品酒技巧和專業知識，包括著名葡萄酒及烈酒教育家Debra Meiburg（MW）和Jennie Mack（DipWSET, FWS, IWS, SWS）等等。

今屆有多間外國企業以國家名義組團參展，包括德國聯邦食品及農業部組織的德國館、法國商務部組織的法國館和今年焦點的寧夏展團等等。

下一屆HOFEX將於2025年5月14至16日再次假香港會議展覽中心舉行，展會詳情請瀏覽官方網站：https://www.hofex.com

（資料及相片由客戶提供）