警方去年接3078宗蛇出沒求助　連續三年跌6.7%

東涌近月接連發生蛇吞貓事件引起關注，警方於過去3年共接獲9,524宗蛇類出沒求助個案，不過數字逐年下跌，由2020年的3,298宗，下跌至2022年的3,078宗，跌幅約6.7%。環境及生態局指，警方沒有備存涉及市民受傷個案的數字，如得知蛇不會對人構成危險或在捕蛇人員抵達前已不見蹤影，警方不會採取行動。



▼5月19日 東涌蛇吞貓▼



+ 3

環境及生態局以書面答覆議員質詢公布，目前約有53種的蛇類於本港各種不同的生境棲息，過去3年警方接獲有關蛇類出沒的求助數字共達9,524宗，2021年共有3,148宗，比2020年的3,298宗下跌4.5%；2022年為3,078宗，比2021年下跌2.2%，顯示數字逐年下跌。

當局表示，警方沒有備存個案所涉的蛇類品種分類，包括上述個案中涉及市民受傷個案的數字，有關工作以現有資源及人手處理。㇐般情況下，若警方發現蛇或接獲有蛇出現的報告，情況顯示可能會危害公眾安全，則會考慮安排捕蛇行動，聘請捕蛇專家協助。若成功捕蛇，警方會將蛇送交嘉道理農場暨植物園處理。

警方：捕蛇專家抵達現場前若不危及人 不會採取行動

不過，政府同時提及，由於能提供捕蛇服務的人士數目有限或捕蛇地點偏遠，警方可能有需要在現場㇐段⾧時間才能完成捕蛇行動，另外運送被捕獲的蛇到嘉道理農場暨植物園或會較預期需要更多人手和時間處理，如情況顯示發現的蛇不會對人構成危險或在捕蛇人員抵達前已不見蹤影，警方便不會採取行動。

未有計劃完全改由漁護署跟進 涉人手及資源安排

被問及政府有否計劃將所有有蛇出沒的情況改由漁護署負責跟進，環境局回覆查詢表示，漁護署和警方在處理蛇出沒的情況有不同的職責，目前的分工安排行之有效。即使漁護署另設24小時隨時候命的捕蛇專隊，亦同樣可能面對需⾧時間完成捕捉及運送蛇的行動，從整體人手及資源安排上，現行安排較為合適。