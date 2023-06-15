傷人案｜消息：警隊未來一個月全港高調巡邏　研調派CID到商場

本港接連發生持刀傷人案，據了解，警務處高層近日發出指令，指示各警區即日起增強前線警力，於人流密集地方高調巡邏，並積極採取反罪惡巡邏，機動部隊會更主動截查可疑人士；為進一步增加前線人手，警隊亦研究調派便衣探員穿CID背心到商場巡邏，確保市民「見到街上有警察」，可以第一時間處理罪案及帶出阻嚇作用，預計至少持續一個月。



警方將在前線加強警力，在人多地方加強軍裝巡邏。（資料圖片/張浩維攝）

綜合警隊內部流傳消息，行動處指令各警區加強前線巡邏，各「環頭」已因應實際情況制定安排，會加派警力在人流密集地方高姿態巡邏，包括公共運輸交匯處、商場、港鐵站、街市和公園等，警隊車輛亦會停泊在公眾地區當眼位置，展示警力。

牛池灣日前發生傷人案，探員穿上CID背心到場調查。（資料圖片）

搜查可疑人士 留意精神行為異常者

消息又指，機動部隊會加強反罪惡巡邏，更主動「落地」截查可疑人士，搜查身上是否藏有武器，並留意懷疑精神或行為異常者；據悉，個別總區正計劃增強派員到商場，初步考慮調派重案組便衣探員，穿上CID背心巡邏，以增加前線人手。

保安局局長鄧炳強早前表示，警方在人多地方，加強軍裝巡邏。（資料圖片）

消息：要畀市民見到街上有警察

知情人士表示，政府高層非常關注近日的傷人案，保安局已指明要增強前線警力，今次反罪惡及高姿態巡邏至少會持續至7月，個別部門會接受刀槍防禦訓練。知情人士又指，早於2019年「踏浪者」行動，已有安排軍裝警及CID探員在商場聯合執勤，「依家要畀市民見到街上有警察，確保一旦案發時，可以第一時間處理，亦可做到阻嚇作用，唔敢犯事。」