城大MBA助本港上班族優化前景　提高獎學金名額

現今香港人的學歷普遍提升，擁有學士學位是職場入場劵，要提升個人競爭力，及追求更好薪酬待遇，修讀MBA課程自我增值或許是上班族最佳選擇！其中香港城市大學的工商管理碩士課程（城大MBA）就致力於培育企業精英和創業人才。此外，城大MBA也提供優渥獎學金，讓本港在職人士能夠在經濟和時間上的壓力下，以最具彈性和實用性的方式進行自我提升，同時建立人脈及優化前景。



提高獎學金資助 減輕學生經濟負擔

工商管理人才對香港的經濟發展至關重要。城大MBA主任江偉裕教授指出，面對大環境的轉變和新興科技與商業模式的湧現，培育時代精英和鼓勵持續進修是維持香港繁榮的必要之舉。令人憂心的是，越來越多懷有學習夢想的香港打工族卻對持續進修望而卻步，舉棋不定。除了工作時間長和經濟考量外，原因還包括對前景的焦慮與現處環境的不安。然而，江教授再三強調，要降低對未來的不確定性，跟的上時代步伐，持續學習並非選擇，而是必要的投資。因為知識技能可以讓自己掌握職業發展和生涯規劃的主導權。

學習的確是最好的投資。不過，雖不無小補，政府所提供的持續進修基金（CEF）對左支右絀的打工仔而言，只是杯水車薪。為進一步減輕其負擔，城大MBA今年特別透過預算及募款增加獎學金名額，提供給具實質工作經驗並成功入學的本地兼讀申請人。獎學金最低3萬港幣，而最高可達學費的一半。其目的是鼓勵在職者積極提升迎合潮流的知識和軟實力，使之能在職場上發揮所長，為公司和社會創造更大的價值。

江教授強調持續學習並非選擇，而是必要的投資。因為知識技能可以讓自己掌握職業發展和生涯規劃的主導權。

城大MBA課程會邀請不同企業管理層、政府官員、學者、企業家以至知名專家等參與講座和交流，為學生建立良好的人脈關係。

課程實用具時間彈性 方便學生上班安排

除獎學金外，城大MBA課程的實用性和靈活性是吸引上班族報讀的原因之一。學生可根據需求和興趣安排適合的學程，並能選擇夜間或週末上課，以便平衡工作、生活和學習。如需出差或遇到繁忙月份，可先暫停課程，再適時復學。儘管大部分兼讀生能在兩年內順利畢業，該課程給與彈性，允許學生在不超過五年的時間內完成學業。

城大MBA課程強調從體驗中學習（Experiential Learning），致力培育未來企業領袖，吸引不少職場管理人員修讀。

關於城大MBA的實用性， 有興趣的讀者可以點擊這裏看看MBA校友的分享，並非所有持續進修的課程都適合自己， 江教授鼓勵上班族好好思考自己的學習目標，選擇最適合自己的學習投資。

更多城大MBA課程資訊：https://mba.cb.cityu.edu.hk/

（資料及相片由客戶提供）