勞審案例確立配送員屬僱員非自僱　工會：判決定標準冀立法保障

快遞平台公司Zeek（斑馬到家）拖欠員工工資，勞資審裁處5月裁定Zeek（斑馬到家）與6名配送員與存在僱傭關係，確認平台勞工並非自僱人士的案例。外賣員權益關注組成員麥德今日（12日）正指，勞審處今次判決是對社會的示範，創造勞資關係的標準。他認為，隨著科技發展，「平台勞工」議題會涉及更多範圍，人數增長之下沒有相應法例保障，是社會上的大問題。



勞資審裁處法官根據11項因素作裁決，包括誰有控制權、誰提供工具、可否聘用替工、是否透過管理獲得利潤、有沒有投資及管理的責任、是否被視為公司的一份子等等。

外賣員權益關注組成員、香港基督教工業委員會幹事麥德正接受港台《千禧年代》節目訪問表示，勞審處今次判決是對社會的示範，並創造了一個勞資關係的標準，案件提及電子平台是「平台勞工」最主要的生產工具，並涵蓋公司對員工的控制權納入考慮因素，顯示所謂的「平台勞工」與一般「打工仔」沒有分別，受法律保障。

很多公司視平台勞工為自僱人士

他指出，目前有很多公司自已開發平台，除了涉及外賣行業之外，亦包括運輸業、護理業、網上銷售，有參與者可界定為「平台勞工」，很多公司視之為自僱人士。他又提及，很多「平台勞工」不知道自己的權益，以外賣員而言，如受工傷，根據勞工法例及沒有獲勞工法例的賠償，相差很遠。

勞資審裁處法官根據11項因素作裁決。（香港基督教工業委員會網頁）

外賣員慶叔數年前於工作期間受傷，導致肋骨斷裂，當時他向保險公司索償，由於工傷暫時未能工作，最多獲賠6個月薪金，「我知道如果係《僱員補償條例》工傷補償最多兩年（收入）」，當時未有以他為僱員的身份計算賠償。他認為，公司對其控制很嚴密，對其薪金有絕對決定權，他亦不可更改獲派訂單的金額，自己亦應被視為僱員。

追討賠償花時間 打工仔寧放棄

麥德成指，外賣員向勞資審裁處追討賠償的成本很高，提及Zeek的個案，外賣員來往勞資審裁處及勞工處超過10次，很多外賣員中途放棄，或選擇與相關公司和解：「就算係勞工處肯執法去告佢，政府去告間公司，都要個工人上勞工處好幾次，你唸下打工仔手停口停，點抽咁多時間同佢玩呢？」

麥德正表示，電子平台產生勞工屬於新事物，全世界亦面對相同問題，希望政府立法改善情況，方向未必需要跟隨傳統法例，面對新時代有開放新思維，「科技愈來愈發展，會進入平台勞工呢個範圍亦都愈來愈多，當個工作人口咁多，而無相應嘅法例保障，的確係社會上嘅大問題。」