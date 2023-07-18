南灣泳灘颱風下塌樹傷人　長春社：品種石栗屬常見　不硬淨易塌下

颱風「泰利」襲港，前日（16日）三號風球生效期間，淺水灣南灣道南灣泳灘一棵約12米高大樹倒塌，擊中一名外籍女子，令其一度昏迷。長春社總監蘇國賢今日（18日）指，塌下的樹木品種為石栗，香港常見，木本身不算十分「硬淨」，加上樹冠較密，沒有遮檔之下容易塌下。他認為，樹木管理辦事處安裝的感應器未必能為阻止塌樹提供很大作用，僅可以收集數據，避免下次同樣事情發生。



▼7月16日 南灣泳灘塌樹傷人▼



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颱風「泰利」的來臨，天文台昨日（17日）發出今年首個八號烈風或暴風信號，歷時16小時，截至昨日下午4時，政府接獲55宗塌樹報告。蘇國賢接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，前一天於南灣泳灘倒塌的大樹品種石栗，相對其他品種錄得較多塌樹紀錄，為本港種植得較多的品種，木質本身不算十分堅硬。他續指，從相片可見，塌下的樹木樹幹內裡本身亦有腐爛的情況，樹冠相對密，加上今次塌下的樹木處於邊緣位置，大風環境之下沒為其他樹為其遮蔽及保護，「就算佢冇一啲內部問題都好，都有機會畀風吹跌。」

長春社總監蘇國賢 。（資料圖片／潘希橋攝）

感應器未必發揮很大效能

樹木辦於2019年起為全港8000棵樹木安裝感應器收集數據，包括今次塌下的樹木。蘇國賢表示，感應器主要偵測樹木搖動的幅度，若樹木比平常搖動得嚴動，則會傳送訊息至中端機，甚至發出警示，但相信樹木由嚴重搖晃去到斷裂，屬短時間內發生，相信對於阻止塌卡樹，感應器未必能發揮很大效能。不過，他認為政府可根據感應器於塌樹之前收集的數據，了解塌樹的原因，及早進行預防工作，避免下次再有樹木塌下，「例如今次如果係沙灘，我哋發現（塌樹）真係同個樹冠過密（有關），就算未必有個好嚴重嘅問題，都可以幫棵樹疏減下個樹冠，從而令佢冇咁當風，咁呢啲經驗我哋必須吸取。」

蘇國賢又指，今次颱風的塌樹數字不算很多，估計政府剛完成樹木風險評估及風險緩解措施有所幫助，認為颱風下的塌樹的情況視乎風向，難以歸咎於平常樹木管理工作。