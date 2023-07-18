九龍塘伯特利神學院重建　申增至9層高　原址保留歷史建築神學樓

屹立九龍塘近一個世紀的伯特利神學院，其神學樓在2009年被評為二級歷史建築，神學院早在2011年申請重建，逾十年後，該院近日再向城市規劃委員會更新重建方案，並申請放寬高度限制放寬近一成，即較原訂再增高一層至9層，以提供更多設施、滿足社會對神學院的需求，而神學樓則會按原訂計劃原址保留。



伯特利神學院重建構想圖，神學院重建後，前方被列為二級歷史建築的神學樓將會原址保留。（文件截圖）

申請地點位於九龍城嘉林邊道45至47號，位於民生書院對面，毗鄰弘爵國際學校，伯特利神學院申請，重建神學院，並將建築物高度限制由8層放寬至9層，及由主水平基準上47.55米放寬至51.816米，幅度約9%，但會保留被列為二級歷史建築的神學樓。

文件提到，重建計劃早在2017年獲城規會批准，當時並無涵蓋放寬建築物發展限制，但伯特利神學院認為，在總樓面面積不變的情況下，經修訂的計劃已調配大部份的住用樓面面積。以換取相等的非住用樓面面積，以社會的長遠需求，惟相關面積分布改變，超出核准住用或非住用總樓面面積5%，有必要重新提交申請。神學院又指，在深入檢討後，認為需要額外再加建一層，以容納大綱圖允許的最大總樓面面積。

根據構想圖，重建後的神學院將設有一層地庫，設有停車場，而地面上的9層樓將設多用途活動室、4層班房、圖書館和位於頂層、合共有6個房間的職員宿舍。

另外，神學院在2011年申請將原為幼稚園及基督教國際學校的西部地盤，改劃為住宅，以出售地皮，以作為重建計劃的重要資金來源。

神學院在今次申請中亦表示，雖然涉及出售的部份已獲准改劃為住宅用途，惟與神學院地盤共同運輸設施，故擬於東寶庭道增設一個新出入口，並將地庫停車場與西部的住宅部份分拆，以便駕駛者分辨出兩個地方。

根據古諮會資料，伯特利神學院估計在1930年代落成，在1939年被伯特利總會收購後改稱為伯特利神學院，在該址開辦孤兒院，另租用毗連建築物作神學院。神學院資料則指，上海「伯特利聖經學院」因蘆溝橋事變，被迫停課疏散，傳道人南下，於香港嘉林邊道授課，當中嘉林邊道45號為聖經學院，而47號則為孤兒院，學院在日佔時代再被迫停課，並遷徙到廣州等地，在40年代再後辦，隨後將神學院改名。