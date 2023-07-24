無業男隨機割男途人頸背兩刀　被捕稱心情唔好搵人𠝹　認罪候判

無業男聲稱因心情不佳，持刀在深水埗隨機傷人，並在一名男子頸背𠝹了兩刀後逃逸。無業男事後被捕，在警誡下稱：「我心情唔好先揾人𠝹。」他今（24日）在荃灣法院（暫代區域法院）承認一項有意圖而傷人罪，案件押後至8月14日判刑，以待為被告索取2份精神科報告。



被告何繼英（案發時51歲），承認於2022年1月23日，在香港九龍深水埗大南街與桂林街交界，意圖使NVULU Chinedu Victor身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。

路人被割傷後現場血漬處處。(詳看下圖)

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事主項背被割兩次

案情指，當日下午7時40分，被告在案發地點從後用𠝹刀割事主NWULU Chinedu Victor的頸背兩次。被告其後於翌日早上在住所被捕，在警誡下稱：「我心情唔好先揾人𠝹。」警方另在被告住所搜出涉案鎅刀，檢獲為證物。

事主須進行緊急手術並留院7天

事主於案發當日送院後須進行緊急手術，期間發現上頸背有8厘米x6厘米血腫，慢性滲血及有血塊，但無發現嚴重感染。事主最後須留院七日，醫療檢驗顯示他的右枕位置底部有4厘米線形裂傷，出現大血腫及慢性滲血。

案件編號：DCCC 392/2022