廖碧兒前男友盧啟賢遭福布斯指誇大資產　01揭遭母入稟追4000萬債

私人保險業務公司R.E Lee International（亞溢利國際）行政總裁盧啟賢（Calvin Francis Lo），不時接受訪問，講述其豐厚身家，他亦因曾與藝人廖碧兒拍拖而為公眾熟悉。《福布斯》雜誌，周三（26日）發表調查報道，指不時有傳媒稱盧啟賢登上福布斯億萬富豪排行榜，但福布斯澄清其從未上榜，更指盧誇大身家，入主台灣文華東方酒店、投資F1車隊、哈佛學歷均非事實，更改圖暗示擁有限量版超級跑車。

另外《香港01》發現，盧啟賢母親、亞溢利董事李佩珍，2014年入稟追討盧啟賢逾4,000萬元欠款；而盧啟賢與前妻離婚判決書亦披露，盧啟賢欠債近5,000萬元，要靠母親維持奢華生活。

亞溢利國際代表盧啟賢回應稱，福布斯的報道片面、失實，已指示律師採取一切適當行動。而《福布斯》亦刊出其代表律師回應，否認不誠實、不正確、不道德。



福布斯（The Forbes）7月26日發布調查報道，指盧啟賢誇大宣稱資產。（福布斯網站）

主動聯絡圖登福布斯 靠泰國律師證資產

根據《福布斯》網站報道，盧啟賢方面有7人在20多個場合中，聯繫了福布斯11名不同的記者，提供了十幾份文件，希望能登上福布斯富豪排行榜

盧提供的證明，包括四間泰國律師樓的資產證明。但福布斯到訪泰國律師樓，發現其坐落曼谷普通住宅公寓，並非核心商業區，「不是想像中為億萬富豪服務的機構」，而四間泰國律師樓均承認，完全依賴盧提供的財務報告，並無獨立核證。

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多個媒體引述中東版福布斯 實為鱔稿

盧啟賢常接受訪問，報道宣稱他是「億萬富豪」，包括BBC、CNBC、金融時報、南華早報、日經亞洲等，部份報道引述稱，盧啟賢登上福布斯億萬富豪排行榜。不過《福布斯》調查發現，報道引述的是來自獨立營運的「福布斯中東版」的一篇文章，經核實，該文章是盧啟賢團隊的「廣告來稿」（advertorial），即香港俗稱的「鱔稿」，台灣稱為「業配文」。

福布斯指，每年都有很多人偽造紀錄，以圖登上福布斯排行榜，但福布斯很少理會。正正是盧啟賢的訪問，常引用所謂福布斯的報道，才引起他們啟動調查報道。

But we finally have told his story — even if it isn’t the one he pitched. （但我們最終還是講述了他的故事，即使這並不是他最初提出的版本。） 福布斯

宣稱哈佛商學院畢業 查證無紀錄

過往報道誇張內容，福布斯都逐一查證。如盧啟賢宣稱是哈佛大學商學院的畢業生，但哈佛商學院亦沒有任何名為Calvin Lo的學生紀錄；盧實為加拿大皇后大學（Queen's University）畢業。

收藏2.5億美元香檳？拍賣行：不太可能

有報道指，盧啟賢是亞洲最大的法國香檳採購者和收藏家，收藏價值超過2.5億美元。但拍賣行佳士得董事表示，超過1億美元均不太可能實現。

台北文華東方酒店澄清，盧啟賢並非買家。（台北文華東方酒店網站圖片）

台北文華東方酒店神秘買家？曾洽購無交易

網上很容易找到盧啟賢是台北文華東方酒店幕後神秘買家的文章，宣稱他在2018年斥資12億美元收購。但福布斯查證，但擁有該物業的開泰豐國際稱，盧啟賢曾於2019年洽購，但交易並未成功。

盧啟賢（Calvin Lo）曾提供與超級跑車Pagani Huayra BC的合照，但福布斯查證後，發現是合成圖片，原圖是蘇富比拍賣行的圖片。（福布斯網站）

擁超級跑車？實為P圖

一些傳媒訪問曾報道，盧啟賢是超級跑車迷，擁有法拉利、林寶堅尼、勞斯萊斯等多輛跑車，更曾刊登盧啟賢與Pagani Huayra BC的合照。但福布斯查證發現，該相片是合成照，原圖是蘇富比拍賣會的相片，並無盧啟賢在相中。

投資F1車隊？擁有人否認

盧啟賢曾多次聲稱是F1車隊Williams Racing的投資者之一，但福布斯查證，車隊持有人Dorilton Capital從未收到盧啟賢投資。

盧啟賢曾指，在香港、新加坡、東京、倫敦、溫哥華和洛杉磯都擁有房產，但其後他就指只有五個物業，最後只向福布斯提供了香港四處房產和新加坡一處房產的地址。

不過查證所得，其中兩處房產由他的父母所有，其他房產則屬於其他人。《福布斯》估計盧啟賢的公司估值約為6,000萬美元，他與父母的身家加起來不到2億美元，並不如外界所說的那麼富有。

律師否認不誠實指控

《福布斯》曾向盧啟賢分享調查發現，但對方就重申希望被排除在《福布斯》富豪榜之外，他的公關代表更明確表示不希望被報道。他更透過律師回應福布斯指，「我們的客戶在此明確否認了任何暗示他不誠實、不真實或其他不道德行為的說法。」（all insinuations that our client has been dishonest, untruthful or otherwise unethical are hereby categorically denied by him.）

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母親2014年入稟追討4000萬元

《香港01》亦翻查法庭紀錄，發現盧啟賢母親、R.E. Lee International Hong Kong Limited董事李佩珍，曾於2014年入稟，追討盧啟賢三筆債務，分別為2,009萬、239萬、1,770萬，合共超過4,000萬元。

目前未知欠債原因、官司進展，以及有無償還。

與前妻離婚鬧上法庭 判決書披露欠債近5000萬

盧啟賢與前妻2012年離婚，因分身家和女兒贍養費而鬧上法庭，2015年的判決書，公開了他的部份財務問題。

判決書披露，盧啟賢於1977年在加拿大出生，與他部份公司文件申報有出入。他在香港長大，加拿大升學，1999年在加拿大的大學取得經濟學學位畢業後，回流香港，隨即入職其母控股的公司，月薪1.9萬元。

2002年盧啟賢邂逅前妻盧展雯（Emily），2005年Emily加入男友公司，二人拍拖後，盧出手闊綽，每餐飯花費2000美元，贈送十件價值超過100萬港元的Hermès Birkin及Kelly手袋等。

不過二人婚姻好景不常，2010年10月，女兒出生後不久，夫妻爭吵愈趨激烈，2012年2月，盧啟賢搬離山頂豪宅愛巢，之後提出離婚。Emily亦在2013年開始，向前夫展開訴訟，爭取女兒的撫養權及巨額贍養費，當中更涉及瓜分他的資產。

官司之中，盧啟賢自揭債務高達4,970萬港元，包括向三名同事借貸約1100萬元；最大債主是母親，約1,850萬元貸款，其中480萬元用於購買高級會所會籍；還有房屋貸款2,328萬元。

2015年淨資產360萬

2014年7月時，盧啟賢每月基本薪金，只有55,200元，奢華生活全靠母親維持。官司2015年11月有判決，法庭公平地分配了雙方的財產，並判盧啟賢除必須分擔女兒的應有使費外，還要向前妻支付每月25,000元。當時法庭指，盧啟賢的資產淨值為360萬港元。

盧啟賢聲明：福布斯片面失實 將採取法律行動

《香港01》就福布斯的報道，以及其母親追債官司，向盧啟賢查詢。

R.E Lee International（亞溢利國際）代表盧啟賢發表聲明，回應稱福布斯的報道片面、失實、誤導，已經指示他的律師對福布斯採取適當的法律行動，又稱並無義務公開其個人財務資料。

但聲明沒有提及，福布斯的報道哪一部份片面、失實、誤導。盧啟賢亦無回應《香港01》關於其母親公開入稟追債的查詢。

廖碧兒（Bernice）同盧啟賢曾傳出婚訊。（視覺中國）

曾與廖碧兒拍拖 後稱呼廖為Auntie Bernice

盧啟賢為公眾認識，皆因曾與藝人廖碧兒（Bernice）拍拖。二人2018年被爆出熱戀後，曾一度分手，直至2020年年底又突然傳復合兼傳出婚訊，但其後男方在接受訪問時不但否認婚訊，還強調與廖碧兒只是朋友關係，更以Auntie Bernice來稱呼對方。