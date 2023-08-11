中銀香港全新「FX Smart 智匯易」 首創大數據分析　掌握外匯趨勢

近兩年環球央行展開加息潮，令外匯市場十分波動，其中英鎊兌港元去年曾低見近8，今年又重上10算。星級靚媽陳凱琳（Grace）一向愛與家人朋友去旅行，因此經常留意外幣走勢，為了做個精明媽媽，更開始學習投資外匯，希望捕捉到靚位入市。作為中銀香港手機銀行忠實用戶的Grace接受中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思（Winnie）邀請，率先試用中銀香港全新推出的外匯智能分析工具「FX Smart 智匯易」，以大數據串連技術及形態分析透視外匯趨勢，即使是新手也可搖身變成外匯專家！



6種技術訊號 升跌趨勢一目了然

與不少投資外匯新手一樣，初學外匯買賣的Grace指最初在網上查看資料，卻發現困難重重。她笑指：「知道外匯投資要參考用於分析價格趨勢、提供均價及測量波動性等的技術指標，但一開始在網上看見大量的技術指標，根本不知道哪一個好用，亦不懂得如何使用，真是一頭霧水。」Winnie表示明白Grace的苦惱，因為技術指標真的可有千萬種，「技術指標雖然多，但其實經常運用的只有幾個，就好像『智匯易』提供的6款技術指標，可分析短期及長期的外匯趨勢，助客戶捕捉上升或下跌走勢，即使是新手亦十分易掌握。」

中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思與Grace交流外匯投資的心得，作為外匯投資新手的Grace就大讚「FX Smart 智匯易」令她可以對外匯升跌趨勢一目了然。

Winnie續解釋這6款指標包括移動平均線SMA、移動平均線匯聚背馳指標MACD、相對強弱指數RSI、隨機指數STC、動量指標Momentum以及保力加通道Bollinger Band。例如當移動平均線發出了「黃金交叉」或「死亡交叉」、以及MACD發出「牛差距」或「熊差距」等訊號，系統便會發出IN-APP提示通知，用家便不會錯過任何的利好或利淡訊號。Winnie更即場向Grace教授小貼士：「其實大家可以6個指標一起用，因為愈多利好訊號，更能確認貨幣的升勢。但如果覺得6個指標太多亦可以按個人習慣，自選指標分析心水貨幣組合的走勢，用起來更得心應手。」

「FX Smart 智匯易」提供了6款技術指標，可以客戶自選指標以分析心水貨幣組合的走勢。

Grace聽後大讚這功能十分好用：「因為我平時日程相當繁忙，沒有太多時間逐個指標查看有沒有訊號發出，有這個推送通知功能，節省不少時間。」Winnie更補充如果貨幣有任何兩種指標發出相同的走勢訊號，系統會將貨幣納入上升或下跌名單，並每日更新，那一種貨幣是強勢或弱勢，一目了然。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思指外匯市場瞬息萬變，「FX Smart 智匯易」以大數據串連技術分析透視外匯趨勢，令客戶掌握外匯先機。

AI助識別上升或下跌形態

除了技術訊號之外，不少投資者亦利用形態分析來辨別趨勢，「智匯易」就提供了6種上升及6種下跌形態，合共12種，包括「雙底」、「雙頂」、「上升持續三角形」、「下降持續三角形」、「頭肩底」、「頭肩頂」等等。Grace指自己在辨別這些形態同時也有不少疑問。她說：「MACD等技術指標發出的訊號比較清晰，有訊號就有，沒有就沒有。但形態分析比較抽像，就像看一幅圖畫，沒有一個絕對的答案，有時我看到的三角形，跟你看到的並不一樣，很容易判斷錯誤。」Winnie就指如果運用「智匯易」，Grace就可以減少這個煩惱，「因為『智匯易』系統用了大數據去幫用家識別上述12種形態，當某隻外匯符合形態，就會納入上升或下跌名單，同樣會有In-App推送通知，如此便可以輕鬆捕捉各種外幣走勢。」

「FX Smart 智匯易」系統協助用家識別12種上升/下跌形態，讓客戶輕鬆捕捉各種外幣趨勢。

另外，Winnie繼續補充「智匯易」亦設有外匯排行榜，按貨幣的最新匯率升跌表現進行五大升幅及跌幅排名，快速預覽整體匯率市場的趨勢。Grace聽後笑言真的好需要「智匯易」這個功能：「你知道一個初學外匯的新手，經常都會懷疑自己會不會看錯市，做錯決定。中銀香港這外匯工具有大數據幫手分析，對於我的入市決定有多幾樣資訊參考，入市時就更有信心﹗」

「FX Smart 智匯易」特設外匯排行榜，客戶可快速預覽整體外匯市場的趨勢。

在向Winnie了解「智匯易」的更多功能後，Grace表示自己會介紹更多朋友使用「智匯易」及使用中銀香港手機銀行的全天候外匯交易平台，「因為我的朋友跟我一樣，好多是大忙人，同時大家又熱衷周遊列國，所需貨幣十分多，中銀香港外幣兌換服務提供多達16種貨幣，熱門貨幣如人民幣、美元、歐元、日圓、英鎊等都有，更可於平台即時買賣，無需再到銀行兌換，節省大量時間！同時平台支援24 X 7外匯交易時間，非辦公時間都可以交易，如此一來便不會錯過任何入市的良機，讓我更靈活運用時間！」

Grace在率先試用「FX Smart 智匯易」後給予好評，表示將會介紹更多朋友使用！

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（資料及相片由客戶提供）