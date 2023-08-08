林鄭競選辦副主任潘德鄰遭入稟索償　樓下鄰居指無視單位滲水逾年

無綫電視節目《東張西望》3月曾報道，居於黃埔花園一單位的周小姐投訴，居所天花漏水多年，導致半間屋包括浴室沒有電力供應，她和母親需要摸黑開傘如廁及洗澡，節目中提及樓上單位業主為「社會名人P先生」，當時未有具名。 該名女業主上星期五（4日）正式入稟區域法院，指控樓上鄰居潘德鄰違反公契，提出索償。潘德鄰為骨科名醫，也是前特首林鄭月娥的競選辦副主任。



根據入稟狀顯示，原告周芝依為黃埔花園9期6座14樓某單位業主，答辯人為樓上單位業主潘德鄰。 原告指出，去年2月發現浴室天花漏水，遂通知屋苑管理公司。但至5月問題惡化，管理處職員指原告單位濕度達35%，遂轉介到滲水辦，管理處亦致函潘要求維修。

骨醫潘德鄰(右二)2017年獲林鄭委任為競選辦副主任。(資料圖片)

滲水辦人員6月曾多次前往兩個單位檢查，但潘指第二個浴室用於儲物，令人員無法檢查。原告指漏水問題持續惡化，至9月導致家中多處電力短路，浴室天花和瓷磚亦出現裂縫。她曾向潘發電郵，但未獲回應。滲水辦聘請的公司曾於去年10月進入單位調查，仍未能進入第二個浴室，但指潘的主人套房浴室是滲水源頭。

原告指漏水持續惡化，對其單位造成損失。她又批評，潘除採取不合作態度，且在滲水辦首次發出「妨擾事故通知」時拒絕接信，且在今年6月聘請不具水喉匠牌照的親友維修，結果損毀了鹹水管，令原告單位漏水如「瀑布」。

原告入稟要求潘德鄰賠償其單位的損失，並對其不配合調查，以及聘請不合資格的工人維修等作出懲罰性賠償，但未列明金額，而區域法院案件的索償上限為300萬元。入稟狀也透露，由於潘未遵照兩張「妨擾事故通知」要求，滲水辦正向律政司索取法律意見，以決定能否檢控潘德鄰。

無綫電視節目《東張西望》本月6日報道，居於黃埔花園一單位的周小姐漏水達20年。（東張+ 截圖）

無綫《東張西望》3月曾報道 樓下如廁要撐傘如廁

今年3月，無綫電視節目《東張西望》曾報道，周小姐的居所漏水達20年，半間屋（包括浴室）沒有電力供應，其浴室天花批盪剝落，她和母親需要摸黑撐傘如廁及洗澡。她們指控樓上單位業主在得悉事件後一直沒處理，也不願意讓食環署顧問公司入屋調查。

當時報道中僅以「社會名人P先生」形容樓上的住戶，但據知就是著名骨科醫生潘德鄰，他曾於2017年林鄭月娥競選特首之時，擔任競選辦副主任。