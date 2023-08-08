港隊世界警察及消防運動會創最佳績　陳國基批評示威者別有用心

在加拿大舉行的第20屆世界警察及消防運動會結束，香港代表隊分別獲得97面金牌、90面銀牌以及88面銅牌，成歷屆最佳成績，其中兩項田徑項目更破大會紀錄。 代表隊今（8日）回港，政務司司長陳國基表示，是次成績鼓舞，但指當地有人向港隊代表示威，批評是別有用心人士將國際體壇盛事政治化以及污名化。



第20屆世界警察及消防運動會日前結束，香港代表隊獲得共275面獎牌，分別為97面金牌、90面銀牌以及88面銅牌，成歷屆最佳成績。

陳國基指，運動員獲獎並非偶然，是通過艱苦訓練獲得的結果，為「香港人嘅驕傲」。他指，運動員在加拿大被別有用心人士拍攝容貌、追蹤，在在加拿大的機場、街道和會場外遇到叫囂、高舉標語，仍秉持堅毅克制的精神，在賽事中全力以赴，展示了作為特區政府紀律部隊精銳鋼煉的專業表現。他又批評，這是別有用心的行為，企圖將國際體壇盛事政治化以及污名化。

他繼指，今次事件印證了亂港勢力仍死心不息，在不同場攻擊香港紀律部隊，試圖抹黑香港，破壞香港國際形象。他又表示，現時面臨的風險挑戰會越來越多，西方國家以及外部勢力將會繼續等候機會抹黑一國兩制成功實踐下的香港。未來將聯同社會各界貫徹「有法必依、執法必嚴」，保護香港、國家安全。

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冠軍級參加者：做好作為「運動員」的角色

獲得半馬女子團體賽冠軍、十公里越野賽團體賽亞軍以及1,500米季軍的傅逸婷表示，對於疫情後能再一次參加大型賽事感到開心。她說印象最深刻的是隊員之間團隊精神，「我哋齊上齊落，無論我哋有冇比賽都會去到現場為其他隊員打氣。」她表示滿意是次成績，仍有進步空間，會繼續訓練，期望取得更好成績。

被問到在加拿大受騷擾的情況時，她指當地人員有做適當的處理，港隊代表不懼有心人士的挑戰，在加拿大做好作為「運動員」的角色、工作，若有非法行動出現就告知當地執法人員。

港澳辦、中聯辦、國安公署發文譴責示威者

港澳辦、中聯辦及駐港國安公署分別發稿，祝賀紀律部隊在運動會取得佳績，同時譴責示威者。港澳辦表示，一小撮反中亂港份子借機生事，「喪心病狂地抹黑攻擊香港特區紀律部隊」，對他們的「卑劣行徑和醜陋表演」給予最嚴厲譴責。

中聯辦表示，「一些竄逃海外的反中亂港份子、部分美西方政客和反華組織」，在比賽期間惡意挑釁攻擊，企圖貶損香港警隊形象、抹黑香港國安法，「其態可厭，其心可鄙」，並表示強烈譴責。

國安公署則說，反中亂港份子打着「民主」、「人權」的幌子，肆意抹黑污衊以警隊為代表的香港紀律部隊的圖謀不會得逞，認為這是都是徒勞的叫囂和宣泄，「暴露出反中亂港份子的負隅頑抗心態和走向末路的掙扎。