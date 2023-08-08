瑪麗成立本港首間「心血管疾病綜合醫療中心」　盧寵茂視察進展

醫務衞生局局長盧寵茂今日（8月8日）視察瑪麗醫院成立「心血管疾病綜合醫療中心」的工作，該中心可提升心血管疾病綜合治療，為病人提供更高效和更適切的一站式診療服務。



隨著人口老化，心血管疾病是香港頭3位死因之一。瑪麗現時每年處理大量心血管疾病患者，包括近1,500名有急性胸痛徵狀病人，他們多由不同專科聯合跟進。成立「心血管疾病綜合醫療中心」可優化診症流程及提升治療效果，從而改善病人存活率。

醫衞局局長盧寵茂8月8日視察瑪麗醫院。圖示盧寵茂（前排右五）、醫衞局副局長李夏茵（前排左六）、醫管局聯網服務總監鄧耀鏗（前排左五）和醫管局港島西醫院聯網總監李德麗（前排右四），與成立該院「心血管疾病綜合醫療中心」的醫護人員合照。（政府新聞處）

盧寵茂昨日在醫管局港島西醫院聯網總監李德麗陪同下，和醫衞局副局長李夏茵會見中心各專科醫護，聽取籌建中心進展的報告，並視察該院急症室、心導管室和心臟護理部。他表示，行政長官去年在《施政報告》提出醫管局會成立「心血管疾病綜合醫療中心」，瑪麗是首間設立有關中心的醫院。

已規劃及陸續落實前期工作

盧寵茂感謝瑪麗各專科醫護團隊為成立中心不遺餘力，亦欣悉已規劃及陸續落實相關前期工作，包括在救護車上進行院前12導程心電圖檢查，並即時將圖像傳送到醫院急症室、提供臨床肌鈣蛋白（POC-hs-cTnI）檢測、加快心臟專科會診、加強心臟科急病病房和推動多學科合作，相信在團隊的努力下，可推動心血管病診斷高質量發展，造福市民。