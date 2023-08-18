《晴報》9.15最後一期　記協會提供援助　籲各傳媒機構挽留人才

香港經濟日報集團旗下免費報章《晴報》下月15日刊出最後一期後，將轉型為網上電子媒體。據了解，《晴報》負責日常報紙營運的記者全部被裁。香港記者協會今日（18日）發聲明指，憂慮具經驗的新聞工作者流失，令新聞質素下滑，是造成香港新聞自由下降的原因之一，冀各大傳媒機構的經營者及管理層，考慮人才流失的負面影響，盡力挽留人才。



▼8月16日 《晴報》宣布將於9月15日出版最後一期▼



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記協在facebook表示，對於再有傳媒緊縮，說明本港不論是商業和新聞自由的環境，均對營運傳媒做成莫大困難，不利傳媒生存。記協指，《晴報》同業如有需要，可聯絡記協，記協將一如以往盡力提供協助，如屬記協會員，更可申請失業援助金。

記協又指，目前不少同業正面對裁員及削減薪酬福利威脅，「滿懷熱誠的新聞從業員隨時因生計問題，被迫放棄理想。」記協憂慮，近年愈來愈多新聞從業員失去工作，不少被迫轉行，流失具經驗的新聞工作者會令新聞質素下滑，亦是造成香港新聞自由下降的原因之一。

記協冀各大傳媒機構的經營者及管理層，在考慮成本問題的同時，亦須考慮人才流失的負面影響，呼籲各傳媒機構盡力挽留人才。