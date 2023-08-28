海濱單車遊新地標　行人單車「共享徑」即睇租車、打卡、路線攻略

相信不少人都去過灣仔一帶的海濱長廊欣賞海景兼打卡，不如趁好天氣，一家大細或與朋友摯愛來個海濱單車遊。今次請來單車教練仇多明，同大家介紹全新「共享徑」有幾特別、沿途有哪些推介打卡位、使用者要注意的安全貼士等。想知如何免費借用單車，就要留意下文啦！



行人單車互融 共享空間共享美景

約一公里長的中環至灣仔海濱「共享徑」試驗計劃位於灣仔海濱長廊，由中環十號碼頭延伸至灣仔香港會議展覽中心西面，沿途盡覽維港美景。一般單車徑只供單車使用，與行人路分隔開，而「共享徑」則為行人和單車所共用。仇教練：「其實很多國家及地區都已經實行「共享徑」，如紐約中央公園、巴黎塞納河同杭州西湖等，主要由人和單車共用同一空間，沒有分隔，鼓勵大家以互諒互讓的心態，善用區内的休憩用地和海濱空間，享受風景。」

「共享徑」沿海而建，一邊吹著海風，一邊欣賞香港的地標美景。

「共享徑」距離不長，而且有足夠停車空間，適合一家大細悠閒享受單車樂。仇教練：「沿途風景絕對是加分位，黃昏時份欣賞日落海景，踩到灣仔單車站放低單車，又可參觀會展金紫荊，或於灣仔碼頭品嘗美食，沿途又有卡通打卡位，大人小朋友都玩得開心盡興。」

安全提示無憂享受 上網預約免費單車遊

開心出遊同樣要安全至上，戴頭盔保護自己不在話下，「共享徑」更貼心以腳印仔及單車圖案作提示，踩單車的朋友依照單車標示前行。此外，共享徑亦設有界線以及安全提示，留意地下的公仔指示就更安全！仇教練：「希望共享徑可以讓小朋友更多接觸單車活動，從而培養出正確的單車禮儀，提高安全意識，以後無論在哪裡踩單車都更放心。」

留意地下的安全提示，遵守正確的單車禮儀，安全至上。

「共享徑」提供免費單車共享，只需下載"HK Shared Path”手機應用程式預約，到達單車站並掃描二維碼，支付按金後就可以展開單車旅程，單車站亦提供保護用具借用，輕鬆方便，隨時享受踩單車的樂趣！此外，「共享徑」不時舉辦工作坊以豐富大家的單車體驗，記得留意網站公布。

單車站亦提供保護用具供市民借用。

下載"HK Share Path”手機應用程式

App Store：https://apps.apple.com/cr/app/hk-shared-path/id1641088793

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.gov.cedd.ce63_2020&hl=uz&gl=US&pli=1

了解更多：http://hksharedpath.com

單車站：

開放日期及時間：星期一至星期日 09:00 - 21:00 (最後租車時間為 20:00）

單車費用：費用全免（每一輛單車需繳交港幣 $100 按金，按金在還車時退回）

單車款式：成人單車、兒童單車、兒童輔助轆單車、兒童平衡車、兒童三輪車

（資料及相片由客戶提供）