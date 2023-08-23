八旬婦維園遇溺亡死因　官指救生員竟未察覺十分諷刺　裁死於意外

八旬婦在維園水深1.2米泳池游水時遇溺不治，死因庭日前就事件作研訊，曾出庭作供的救生員承認當時有人不在其位，並泳客呼叫下才知有人遇溺，並已即前往搶救。家屬質疑有救生員擅離職守，認為泳池管理鬆散，時任泳池經理承認非很妥當，聲稱已作提點。專家證人則認為，各救生員交接未有空窗期，未見有特別延遲搶救。死因裁判官林希維今(23日)作出裁決，並稱在救生員人手充足下，竟沒發現事主遇溺，形容是「十分諷刺」，並對康文署作了6項建議，包括加強宣傳單獨游泳的風險，並裁定八旬婦死於意外。



死者何桂琴，87歲，她於2018年8月17日在維多利亞公園多功能訓練池游泳時遇溺，送院後證實不治。何的女兒早前供稱，何身體狀態健康正常，在70歲起每天都會游水。法醫指未見何有心臟病發跡象，認為她的死因是溺斃。

女死者何桂琴2018年8月17日在維多利亞公園泳池游泳時遇溺死亡。(資料圖片)

裁判官共向康文署提出6項建議，他提到案發時救生員人手充足，但竟沒人發現何遇溺，說起來「相當諷刺」。當時何身處的多用途泳池，理應有5名救生員在池邊巡邏，另計駐守救生台的2名救生員。

庭上證供顯示只有一名救生員巡邏

根據庭上證供，5名池邊巡邏的救生員中，一人身體不適沒有當值，一人去了休息室吃感冒藥，一人未獲許可，擅到急救站點算急救用品，當時急救站已有人看守，裁判官對其是否真的協助點算，存有極大疑問，另有一人被上司叫去拉水線，換言之當時池邊只得一名救生員負責巡邏，未能合乎「2台2巡」這個基本要求。

工作系統及方法有不足

裁判官又指，從閉路電視片段所見，當日清晨6時54分起，直至7時正死者被泳客發現漂浮於池面，這6分鐘間，除了一名救生員需要交更而在池邊出現，沒有其他救生員，反映工作系統及方法有不足之處。

裁判官對康文署作出6項建議：

1. 若發現有泳客恆常自發進行團體活動，如健體操，應將有關範圍以水線圍起，確保其他泳客不會進入該範圍內，以免團體活動所濺起的水花，影響救生員視線；

2. 加強宣傳單獨游泳的風險，特別是長者，並鼓勵市民在可行情況下，陪同長者進行水上活動；

3. 高級救生員及其上級必須確保池面有足夠救生員當值，除非獲得上級允許，否則池面工作的救生員，不得在替補人員到位前離開崗位；

4. 救生員工作操守與市民性命息息相關，故應建立及嚴格執行紀律處分制度，樹立有阻嚇性規範，以免救生員擅離職守；

5. 安排人手在突發事件後，即時進行初步調查及尋找目擊者；

6. 提升所有泳池閉路電視系統，利用人工智能協助識别遇溺人士。

死者何桂琴的其中一名女兒黃雪芬亦有出席聆訊。(凌子淇攝)

死者女兒批評救生員擅離職守

裁判官指，案發時救生員人手充足，但竟然沒有人發現死者遇溺，說起來「相當諷刺」，建議康文署應建立紀律處分制度，以免救生員擅離職守。死者女兒裁決後批評，有救生員擅離職守，康文署事後連一個紀律性行動都沒有，泳客遇溺但救生員「走晒」，直至泳客發現才去拯救，她直言：「如果錯失曬呢啲黃金時間，咁死得啦！」

泳客多不代表可以卸責

死者女兒續指，對母親離世感到傷心，但亦不希望「下一個人都會發生同樣的事。」對於裁判官的建議，她認為可有更多，譬如閉路電視根本沒人負責，又說：「幾高解像度都冇用啦。」針對有救生員稱，案發時泳客過多，她指：「多唔代表可以卸責架嘛。」而且相關照片清楚顯示，母親許多時間都不在人群之中，死者兒子亦說：「如果有認真睇，一定會睇到嘅。」

救生員聽到泳客呼救始知何出事

其中一名救生員供稱，他在事發當天早上6至7時巡池，約7時半到更枱當值時，聽到有泳客叫「救命」，便即敲鐘示警，並下水救人，當時有數個泳客把何抬起，何的面色發紫，沒有呼吸，其他救生員亦有幫忙做急救。

當時泳池內有16名救生員

庭上透露當時泳池有16名救生員當值，亦有很多泳客在做早操。裁判官看過閉路電視影片，認為現場約有30人。有救生員稱當時在泳池拉線，而原在瞭望台當值的救生員又稱因肚痛不適，有人接更後便到了廁所，亦有救生員在巡視其他泳池。

泳池經理認當時有救生員不在崗位

泳池的時任經理作供時承認，是泳客先發現何遇溺，他亦承認救生員當值時有不妥之處，如有人當時需要食藥，亦有救生員在意外發生時並不在崗位，事後亦有提點同事。

專家認為拯救行動無特別延遲

拯溺總會預防溺水委員會主委何福強，亦有以專家證人身份作供，他指本案的救生員當時已啟動緊急程序應變，當值救生員換更前亦確保接更同事已抵達，當中沒有空窗時段，拯救行動未見有特別延遲。

案件編號：CCDI-900/2018(DK)