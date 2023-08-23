九巴免費乘車日｜8.25全日免費搭8號　手機App實時顯示車廂載客量

九巴宣布將於本周五（25日）舉辦免費乘車日，全港市民當日可無限次免費乘搭往來尖沙咀碼頭至九龍站巴士總站的8號線，以此活動慶祝即食麵誕生65周年。九巴指，乘搭上述指定巴士毋須繳付車資，九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客可免費乘車。



此外，九巴現試行於手機應用程式App1933實時顯示車廂載客量，以及於車廂下層的顯示屏顯示上層尚餘座位數目，向乘客提供即時巴士載客情況，透過5G及創新科技，減少乘客因上層滿座而要返回下層的情況。



九巴在手機應用程式App1933提供巴士載客量資訊，以圖示方式顯示即將抵達班次載客情況。如圖中第一班車圖示已填滿一半，即代表車上載客情況為「半滿」。

九巴指將於周五與日清食品合作舉辦免費乘車日，全港市民當日可無限次免費乘搭巴士路線8號，該路線會途徑尖沙咀、紅磡、何文田、佐敦及九龍站，九巴形容是集香港地道懷舊美食於一身的巴士線。當中包括紅磡寶其利街一帶的港式串燒及格仔餅，或到附近的冰室點一個港人最愛的沙嗲牛肉麵，或於何文田愛民邨下車後前往有「九龍模範邨」之稱、歷史悠久的愛民邨，並到邨內有逾四十年歷史的食肆品嘗地道菠蘿包及酥皮蛋撻。

九巴陸續於巴士上安裝「上層尚餘座位」顯示屏供乘客參考。

另外，九巴同時宣布試行於手機應用程式App1933實時顯示車廂載客量，及於車廂下層的顯示屏顯示「上層尚餘座位」數目。九巴指，透過置於車門附近及上層的鏡頭，分析上落巴士和登上上層的乘客人數，實時將全車車廂載客量，以「圖示」方式顯示在手機應用程式App1933上，供大眾參考即將抵達班次的載客情況，令行程安排更有預算。

「上層座位顯示屏」助減少乘客因上層滿座要返回下層情況

除了整體車廂載客量，系統亦會統計巴士上層尚餘座位的數量，在安裝於下層樓梯附近的「上層座位顯示屏」顯示，供乘客參考決定是否前往上層尋找座位，有助減少因上層滿座而要返回下層的情況。

內部測試準繩度達九成 試行半年後檢討系統表現

巴士實時載客量及上層尚餘座位數量顯示系統，於內部測試時準繩度達九成以上，未來會試行半年，其後會檢討系統表現。