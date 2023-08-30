內地男找李嘉誠不果錘破招牌　官：李生唔會無啦啦畀你跟　囚6天

內地男聲稱來港欲找富商李嘉誠學習不果，涉用鐵錘破壞長江集團中心地下字招牌發洩。該男子今（30日）在東區法院承認一項刑事損壞罪，求情時稱：「我嚟香港係想搵李先生學習。」並稱因一時衝動犯案。裁判官曾宗堯聽罷說：「李先生就唔會無啦啦畀你跟佢學嘢嘅。」判被告入獄6天。



被告羅恩祺（27歲，無業），持雙程證來港。他承認於2023年8月22日在中環皇后大道中長江集團中心地下，無合法辯解而損壞「中心」2個金屬字，屬於長江實業集團有限公司的，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

被告錘破長江集團中心的金屬招牌。(詳看下圖)

+ 3

保安見被告用鐵錘擊打金屬招牌

案發當日早上，長江集團中心的保安聽到，大廈金屬字區域傳出「彭」一聲，即前往查看，見被告用鐵錘擊打該些金屬字牌，「中」字上下倒轉，「心」字則掉落在地，保安見狀報警。被告警誡下稱，因為想見高級管理層而作出破壞。

在內地任市場銷售現已離職

被告今無律師代表，他在曾官詢問下表示，過去在內地任職市場銷售，月入約4000至6000人民幣，現已離職，靠積蓄生活，如今錢包只有港幣2000元。被告另稱：「我嚟香港係想搵李先生學習。」因一時衝動才會打爛金屬字牌。曾官聞言說：「李先生就唔會無啦啦畀你跟佢學嘢嘅既。」被告回覆：「我明。」

被告羅恩祺稱，他到長江集團中心是想找富商李嘉誠(圖)。（資料圖片）

官未就賠償頒下命令

曾官聽罷被告求情，以9天作量刑起點，被告認罪獲扣減，即最判他入獄6天。至於控方早前表示為受害公司申請的2萬元賠償，曾官則未有作出任何命令。

案件編號：ESCC1812/2023