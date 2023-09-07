環團調查推算去年食剩逾320萬個月餅　籲先問意願再送贈

環保團體「食德好」調查發現，今年平均每個家庭會購買1.8盒月餅，比去年減少逾三成，推算本港去年食剩超過320萬個月餅，平均每個家庭浪費1.2個月餅。「食德好」表示，疫後經濟環境未有如預期般復甦，憂慮今年由於銷情落差所造成的月餅浪費會大幅增加。



「食德好」調查亦反映「流心奶皇月餅」繼續是最受港人歡迎的月餅，「雪糕月餅」受歡迎程度下跌至第四位，此類型的新穎月餅已經不再受年輕人歡迎，建議市民購買月餅贈予親友時，應多考慮對方意願及口味再送出月餅，以減少月餅浪費。



環保團體「食德好」於8月至9月期間，以網上問卷形式訪問350個家庭，預計今年平均每個家庭會購買1.8盒月餅，比去年2.61盒減少31%。市民今年購買月餅的預算為392.91元，比去年456.25元下跌18.3%。「食德好」認為，調查反映防疫措施解除之後第一個中秋節過節氣氛及經濟環境未有如預期般復甦，憂慮因為月餅產量銷情落差所造成的月餅浪費，今年可能會大幅增加，故此月餅浪費問題未能讓人掉以輕心。

調查亦發現，2022年全港食剩超過320萬個月餅，較2021年464萬個月餅下跌；去年平均每個家庭浪費1.2個月餅，比2021年1.74個下跌。「食德好」指，市民浪費月餅的情況比前年改善，但去年中秋節受疫情影響，整個月餅市場供應及需求均有萎縮，浪費數字下跌，未必與市民的環保意識提升有關。

「食德好」同時調查不同月餅種類的受歡迎程度，其中「流心奶皇月餅」繼續成為今年最受歡迎的月餅種類，「冰皮月餅」排名第二。「雪糕月餅」受歡迎程度下跌至第四位，「雙黃白蓮蓉月餅」則從過往的「負分」變成今年的最受歡迎月餅種類的第三位。

按照不同年齡層受訪者作出分析，「流心奶皇月餅」是唯一一款月餅獲得所有年齡層認同為受歡迎的種類；「雙黃白蓮蓉月餅」深受60歲以上受訪者歡迎。新穎的月餅種類，如雪糕月餅及其他口味的月餅，均不受年輕受訪者歡迎。

「食德好」今年連續第九年推出「有營過中秋」惜食約章，鼓勵各界企業及團體承諾，今年不再送月餅賀禮予客戶夥伴、向客戶夥伴表示不接收月餅賀禮，或先詢問客戶夥伴意願才送禮。「食德好」高級項目主任黃煒霖指，惜食約章於業內帶起正面作用，有效帶起節約風氣。