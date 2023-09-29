在人月兩團圓的佳節裡，讓有需要的人感受豐收的喜悅！

中秋佳節即將來臨，麥當勞叔叔之家慈善基金祝大家闔家團圓，中秋節快樂！藉此佳節，我們呼籲大家繼續支持我們的工作，為患有重病的孩子及其家人提供「家以外的家」。



今年的中秋節別具意義，疫情終於離我們而去，大家可以與親友一起共度佳節。過去數年，疫情為我們帶來巨大的影響，亦令無數的家庭被迫分離。幸得社會上各界慷慨的捐助，讓我們從不間斷地為有需要的家庭提供支援。

在一起就是家

以朗仔的故事為例，他在疫情前被診斷患上血癌。這個噩耗為他們一家帶來沉重的打擊，幸得麥當勞叔叔之家的支援，讓他們一家的生活重燃希望。朗仔在發現患病後須立即入院接受連串治療，這突如其來的轉變令他們一家頓時要面對沉重的心理與經濟壓力。朗仔媽媽不分晝夜出入醫院照顧病榻上的兒子，朗仔爸爸亦迫不得已暫停工作，與媽媽一起照顧家庭。夫婦二人每天長時間留守醫院照顧並陪伴病重的兒子，卻無可奈何地忽略了弟弟信仔的感受及身心靈需要。

只要我們堅持下去，任憑情況再差亦會出現轉機；朗仔一家後來得到威爾斯親王醫院的醫務社工轉介，入住位於沙田的麥當勞叔叔之家，家舍與醫院只有10分鐘的步行距離，為朗仔一家在黑暗中帶來曙光。「這個安排解決了我們的燃眉之急，我們可以省卻往來醫院的時間和交通費用；家舍環境衞生可保障朗仔免受感染；而信仔亦可以住在家舍，讓我們可以照顧他。」朗仔媽媽非常感謝麥當勞叔叔之家的幫助，家舍不單為他們提供短暫的住宿設備及各項支援，更重要的是讓他們一家人可以重聚在一起。

朗仔目前已經完全康復，一家人已重回正常的生活軌道。他們一家定時會回到家舍參與各項活動，以同路人的經驗幫助有需要的家庭。

簡單的舉動 帶來深遠的影響

朗仔的故事只是住在家舍的云云家庭中其中一個寫照，任何一個家庭，都不應承受這沉重的負擔。

麥當勞叔叔之家慈善基金成立27年，在醫院毗鄰為來自基層的病童家庭提供臨時住宿----麥當勞叔叔之家，減緩病童及其家人舟車往返醫院的身心壓力﹑額外交通費與住宿的負擔，幫助他們更靠近就醫資源﹑更靠近希望﹑也讓家人緊緊相繫。

正當大家準備歡度中秋佳節之際，我們再次呼籲您慷慨解囊，把中秋團圓與豐收的喜樂，與正在經歷困境的家庭分享。

善長每捐款$250就能讓一個病童家庭得到一晚「家以外的家」服務及其他所需支援。請立即行動，到以下網站連結或二維碼捐款，與我們一起創造一個富同理心及包容的社會。

關於香港麥當勞叔叔之家慈善基金

香港麥當勞叔叔之家慈善基金一直秉承服務宗旨，致力支援患病兒童及其家人，憑著堅定信念，創設及支持直接改善他們的健康及福祉，並一直從不間斷地陪伴及關懷他們的需要。全賴一群富有愛心及忠誠的人士，讓我們可以實踐抱負，薪火相傳。麥當勞叔叔之家是基金會之核心計劃，以「家庭為本」的服務理念，竭力為病童及其家人在治療期間中提供支援，為罹患重病兒童及其家人提供像「家」一般的臨時住宿的地方，提供一應俱全的設施，助他們能更靠近就醫資源，讓家人能在此艱難時刻仍能專注陪伴及照料患病孩子，使其家庭獲得支持，更有力量面對生命的挑戰，改善他們接受治療過程時的體驗。

網址：www.rmhc.org.hk

立即捐款：

1. 經麥當勞叔叔之家慈善基金網站捐款︰https://www.rmhchk.org.hk/fundraisers/SecondHouseLaunch/second-house-launch-fund-raiser

2. 支付寶香港電子錢包

3. 電子轉賬應用程式「PayMe」

4. 八達通

5. 直接存款或轉賬至「麥當勞叔叔之家慈善基金有限公司」銀行戶口

渣打銀行︰47-1-060619-5

匯豐銀行︰067-450999-292

註：

1. 凡捐款達港幣$100以上，香港麥當勞叔叔之家慈善基金可提供收據。

2. 如需收據：

i.以「Payme 」/「支付寶香港」/「八達通」捐款，請於備註欄填寫：「麥當勞叔叔之家慈善基金」、收據抬頭及中文地址並捐款後截圖Whatsapp至5702 0077。

ii.以「銀行帳戶」捐款，請將付款證明正本/截圖郵寄到香港觀塘有信街2號，請寫上收據抬頭及地址，並列明「麥當勞叔叔之家慈善基金」。