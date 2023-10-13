「日行萬步」步行挑戰，家家齊萬步，開心又健康，一齊出嚟行！

步入秋天，正是進行戶外活動，舒展筋骨的好日子。都市人工作繁忙，平日經常久坐又缺乏時間運動，不如把握機會邀約家人或朋友一同報名參加由衞生署舉辦的「日行萬步」步行挑戰，不但可讓你與家人或朋友一起多行幾步，提升身心健康之餘，更可以促進家庭融洽及朋輩關係。



都市人無論是上班還是上學，經常會久坐至少五六小時，但是，經常久坐不動，對身心體健康會造成極大的負面影響。衞生署將舉辦「日行萬步」步行挑戰，以「家家齊萬步，開心又健康」為口號，鼓勵市民多與家人或朋友步行，齊齊行出身心健康第一步！

久坐問題多多 增患病風險

經常久坐容易出現下肢水腫、肥胖、肌肉酸痛等問題。除此之外，長時間坐着，亦會增加患上心血管病、癌症和二型糖尿病等慢性疾病及死亡的風險，問題不容忽視！

然而，都市人生活繁忙，未必能經常抽空做運動，但原來只要在日常生活中多走幾步，已經是很好的體能活動。我們應盡量減少久坐不動的時間，經常長時間坐着使用電腦或從事文書工作的上班族，不妨親自走到同事面前商談公事，少用電話；使用離自己坐位較遠的設備， 例如較遠的影印機，伸展一下筋骨；外出搭車時可早一個站下車，步行至目的地；在家中亦可在看書或看電視時原地踏步；和家人朋友、寵物一起散步、逛公園，令行路變得有趣同有意義。想增加日常的步數，輕輕鬆鬆讓步行融入日常生活當中，真的不難。

步行簡單益處多 定下目標坐言起行

步行不受時間或地點限制，無需特殊裝備，隨時隨地就可以進行。不要少看簡單的日常步行，它其實能帶來很多意想不到的健康益處，例如改善心肺功能、強化肌肉和鞏固骨骼，以及紓緩焦慮、抑鬱及減低患上肥胖、高血壓、糖尿病等常見長期疾病的風險。成年人可根據自己的身體狀況、能力、節奏和個別情況，將日行步數的目標逐漸提升至10,000步。即使達不到「日行萬步」的目標，多步行總比坐着好。

「日行萬步」步行挑戰 與家人朋友同樂 共建健康

由衞生署舉辦的「日行萬步」步行挑戰，便是一個最佳的機會讓你與家人或朋友一起實踐「日行萬步」。此步行挑戰是隊際活動，參加者需組成二至四人隊伍，所有隊員須年滿5歲或以上，代表報名之隊員須年滿18歲或以上。參加者只要使用手機的計步應用程式、穿戴式裝置或計步器記錄活動期間的步數，保留照片或螢幕截圖步數記錄，並由隊伍代表登入活動網頁填寫步數記錄完成報數。隊伍中每位參加者平均每天步行達8,000步或以上將獲得豐富的獎勵（每個隊伍合共價值港幣100元的購物禮券及紀念品一份）。而累計總步數首100名的達標隊伍更可獲得額外獎勵（價值港幣500／1,000元購物禮券、匿獅獎賞包及獎狀）。

挑戰時段將於11月進行，即日至10月31日接受報名！活動名額有限，先到先得，報完即止。現在就開始熱身，齊齊行多幾步，挑戰「日行萬步」，獲取豐富步行獎賞啦！

詳情請按以下連結：www.10000stepsaday.hk/?lang=tc

（資料及照片由客戶提供）