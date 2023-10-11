水警執勤遭走私船撞斷右手食指　通過左手開槍考核可再陀槍上前線

現年47歲的水警警長彭廣良在2020年7月一次反走私行動中，食指近乎被壓扁，最終導致截指。當時為警員的他，在養傷四個月後重返警隊，獲安排調任文職工作，但他一直未有放棄重返前線工作，遂請求上司讓其接受射擊考核，失敗兩次後，他接受由槍械訓練科提供的為期兩周密集式射擊訓練，熟習以左手開槍，終於在第三次射擊考核中合格，獲准再次在前線配槍工作。



經過今次艱苦歷練，我明白到意外雖然無法預期，但辦法總比困難多。只要保持警察的使命感，遇到再大困難，亦可跨過。 水警警長彭廣良

水警警長彭廣良在2020年7月一次反走私行動中，食指近乎被壓扁，最終導致截指。(《警訊》圖片)

走私快艇突撞向水警截擊艇 彭廣良食指近乎被壓扁

今日（11日）出版的《警訊》刊發彭廣良警長訪問。事件發生在2020年7月一次反走私行動，當時仍是警員的他，與同袍在果洲群島水域發現一艘走私快艇，隨即上前追截。其間快艇突然撞向水警多重任務截擊艇，彭廣良當時右手正緊握船邊，導致食指近乎被壓扁，立即被送院救治。

當時完全不敢望向右手食指，名副其實慘不忍睹。 水警警長彭廣良

醫生評估彭廣良傷勢後表示，即使接駁斷指仍難以回復機能，他只好同意截指。(《警訊》圖片)

受傷食指駁回難以回復機能 同意截指

等候做手術期間，彭廣良劇痛難耐。醫生評估彭廣良傷勢後表示，斷指雖可接駁，但難以回復機能，他只好同意截指。

彭廣良養傷四個月後重返警隊，由於失去食指不能配槍，他獲安排調任文職工作。2021年他獲晉升警長，期間他一直未有放棄重返前線工作，遂請求上司讓其接受射擊考核，若順利通過考核，便可再次陀槍執勤。

改用右手中指開槍及左手握槍都未能通過考核

彭廣良最先嘗試以右手中指扣動板機，由於這是熟練手，射擊考核的成績固然理想。然而，槍械訓練科評估以右手中指開槍，誤扣板機的風險或會增加，經過審慎考慮後，未有讓其通過評核。但他未有放棄，改試左手握槍，並下了不少苦功以增加左手握力，包括勤練左手引體上升等。惟始終欠缺左手射擊的實戰練習，他在考核時未能達標。

彭廣良在第三次射擊考核中合格，獲准再次在前線配槍工作。《警訊》圖片)

兩周密集式射擊訓練左手開槍 第三次考核合格

清楚問題所在後，彭廣良再向上級提出，希望接受由槍械訓練科提供的為期兩周密集式射擊訓練，熟習以左手開槍。他憑藉決心和毅力，終於在第三次射擊考核中合格，獲准再次在前線配槍工作。

彭廣良說：「經過今次艱苦歷練，我明白到意外雖然無法預期，但辦法總比困難多。只要保持警察的使命感，遇到再大困難，亦可跨過。」