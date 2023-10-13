鐵閘意外頻生致傷亡　工權會倡教前線識別潛在意外　定期維修保養

啟德郵輪碼頭上月鐵閘倒塌，一名保安員雙腳壓傷，左腳腳趾及右腳腳掌需切除，今日（13日）進行截肢手術，為四年內第五宗涉及鐵閘的意外。工業傷亡權益會幹事劉家樂指，今次意外揭示前線管理人員於對此類鐵閘風險管理不善，而導致事主嚴重受傷，建議政府立法強制定期維修及保養鐵閘，並制定安全管理系統，教導前線人員如何識別潛在意外，包括一個既定處理程序，以不會危及所有使用者。



▼9月24日 啟德郵輪碼頭塌鐵閘工業意外 保安員腳趾須切除▼



劉家樂在香港電台節目《千禧年代》表示，他接觸的個案亦發現，鐵閘本身是設計有偏差，如落馬洲新田購物城鐵閘倒塌事故，是由於擋住閘門的重要配件失靈導致。他說，過去意外的共通點是鐵閘本身已出現問題，但在不正當的操作及管理之下才會導致意外發生。

據其理解，涉事管理公司未有向該名保安員作出賠償或恩恤金的安排。工權會與一群鐵閘工業意外死傷者家屬發表聯署信，促請政府立法強制定期維修保養鐵閘以確保職業安全，並設立風險管理守則予前線人員參考。現行勞工處的閘門工作安全指南工作，劉家樂指，目前沒有數據可參考是否有公司按指引工作，「呢啲咁嘅安全指南係倚賴佢哋前線者一啲管理公司自願去做，個其實唔係好理想。」

他指很多時候前線管理人員以過去經驗或慣常做法處理不同情況，導致有人受傷，認為足夠培訓有其必要，建議新設立的風險管理守則，包括一套風險評估、安全管理系統去處理不同意外，即有一個既定處理程序，而不會危及所有使用者，最好是教導前線人員如何識別潛在意外，「其實呢件事我哋見到前線員工佢有意識發覺到呢個問題，但控制室個個同事唔覺呢個係一個問題，就係呢啲位置發生意外。」